«Совещания Лукашенко выглядят все более беспомощно» 28 25.07.2019, 9:08

6,638

Либо чиновники игнорируют диктатора, либо он не понимает, что происходит.

Правитель Беларуси провел селекторное совещание. Традиционно Лукашенко вещал, сколько кому чего сеять, назначал ответственных за удобрения и обмолот и посылал всех именем революции на поля битвы за урожай, пишет «Солидарность».

Вот только странная особенность: с каждым годом эти селекторные совещания выглядят все более беспомощно. Нет, Александр Григорьевич по-прежнему в теме: он отлично умеет рассказать, когда возделывать кукурузу, а когда «зерновые, колосовые и прочее», и что делать со «вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур».

Но такая углубленность в тему вызывает только больше вопросов. И в первую очередь к Лукашенко как руководителю. Ведь 25 лет прошло, а он так и не смог построить в стране эффективную систему и подобрать кадры, способные решать элементарные вопросы посева кукурузы, которые в любой другой стране наверняка решаются без привлечения высшего руководства страны. И, судя по результату, значительно эффективнее.

И это как раз второй вопрос. Сколько таких совещаний проведено, а наше сельское хозяйство по-прежнему в том самом не очень репрезентабельном месте, о котором в приличном обществе даже говорить не принято. То есть, либо чиновники «игнорят» ценные указания Лукашенко, либо указания не настолько ценные. И это опять же сомнительный пиар.

Странно, что сам Александр Григорьевич этого не понимает и продолжает раздавать указания по очередной компостной яме, подрывая свой имидж с каждым новым совещанием.

И все уже давно прекрасно понимают, что агросчастья не наступит. Даже если Александр Григорьевич очень сильно накричит, а чиновники очень сильно испугаются. Даже если высшие силы услышат и дадут стране дождя, солнца и ветра в идеальной пропорции. Все равно нет. Нет, потому что существующая система сельского хозяйства неэффективна, и как бы сильно ни упирался ее создатель – иной она не станет.

А это значит, что каждое новое совещание по обмолоту и укосу не будет вызывать ничего другого, кроме недоумения и смеха.