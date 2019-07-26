Николай Статкевич встретился с жителями Пинска 26.07.2019, 12:35

Встреча одного из лидеров БНК с пинчанами длилась более двух часов.

В среду, 24 июля, в Пинске на встречу с кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем пришли около 40 человек, сообщает сайт БНК bnknews.org.

Разговор, большую часть которого заняли ответы на вопросы пинчан, продолжался более двух часов. Проблемы, волнующие жителей Полесья, общие для всех регионов Беларуси: нищета, бесправие, произвол властей, отсутствие перспектив для молодежи, угроза суверенитету страны.

Встреча закончилась созданием городской организации Белорусского Национального Конгресса.