Ученые назвали эффективное лекарство от похмелья 7 26.07.2019, 21:39

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«Антипохмелин» по-народному можно приготовить дома.

Ученые из китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу провели исследование, которое направлено на выявление эффективного средства по устранению симптомов похмелья после сильного застолья. По результатам анализа, ученые назвали это эффективное лекарство, передает versiya.info.

«Антипохмелин» по-народному представляет из себя простую газированную воду с лимонным соком. По мнению ученых, такой напиток активизирует фермент, который ускоряет усвоение и расщепление плохих молекул алкоголя и других побочных элементов, попавших в организм человека.

Это происходит из-за того, что газированная вода и лимон уменьшают концентрацию ацетальдегида, которое вырабатывается в организме сразу после употребления алкоголя. Именно этот элемент и препятствует ускоренному впитыванию и растворению вредных молекул.

Ученые уверены, что основной причиной сильного алкогольного похмелья является не сам факт употребления алкоголя, а степень его переработки в организме. Также отмечается, что употреблять, как алкоголь, так и любые средства для борьбы с похмельем, следует исключительно после рекомендации доктора.