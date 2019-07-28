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Плохие новости для московской мэрии

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  • Григорий Юдин
  • 28.07.2019, 9:15
  • 3,181
Фото: The Russian Times

И все это еще только этап регистрации кандидатов.

У меня плохие новости для московской мэрии. Во-первых, люди, которые забрали у нее командование и пообещали, что всех запугают и все разрулят, капитально просчитались. Несмотря на ночные обыски и прямые угрозы, на улицы вышло огромное количество людей. Изнутри сложно оценивать численность, но если две недели назад было три-четыре тысячи, то сегодня мы, перемещаясь, видели три раза группы такого же размера, и это при том, что мы видели далеко не все и не сначала. Цифра 15 тысяч одномоментно мне кажется минимальной оценкой. Если на прошлой неделе был крупнейший «санкционированный» политический митинг за последние годы, то сегодня – самый большой «несанкционированный».

Несколько утомило отвечать на пафосные заявления о том, что это «капля в море». Люди, которые это повторяют, в принципе не понимают, что такое Москва и как в ней устроена электоральная политика. Этот режим сам годы и годы производил деполитизацию. Цена деполитизации состоит в том, что большой вес на выборах получают небольшие группы. Если эти группы еще и организованы, то их вес увеличивается кратно. Поэтому конечно, большинству москвичей выборы до лампы, и на концерт Rammstein в понедельник придет больше народу – но решать судьбу выборов будет вовсе не большинство, а меньшинства.

Те, кто сегодня на улицах Москвы, и москвичи, которых они на этих улицах представляют – это большая группа с выстроенной внутренней коммуникацией и способностью реализовывать стратегию. Более того, стараниями Кремля и Тверской эта группа увеличивается и тренируется действовать согласованно. Сейчас она предъявляет ясное требование признать ее голоса - я, например, хочу, чтобы я сам решал, где стоит моя подпись. Если это требование не удовлетворить, у меня возникнет сильное желание отомстить. Превосходная возможность сделать это у всей этой группы будет восьмого сентября.

Во-вторых, спецоперация по эшелонированной обороне мэрии, которую мы сегодня наблюдали – свидетельство того, что планировавшие ее погоны вообще не понимают смысла происходящего. Ни в одной самой смелой голове сегодня не было плана брать мэрию. Цель «не допустить захвата мэрии» была идиотской. Люди вышли заявить свои требования в своем городе – и в итоге это удалось сделать чуть не во всех центральных точках города. Вместо компактного митинга получилось «этот митинг не заканчивается нигде», как сказал сегодня кто-то проходящий мимо.

Такой же бессмысленной была попытка запереть всех кандидатов до конца акции. Из нее торчит все тот же параноидальный взгляд на политику – есть «главари», которые получают деньги «от того, кому это выгодно» и «отдают приказы». Бесконечные книги про горизонтальную самоорганизацию, про эпоху сетей, про кризис старой партийной политики и про новую политику масс проходят мимо этих людей, даже не останавливаясь в их вертикальных головах. Кандидаты – смелые люди, но атаковать их просто бессмысленно. Они никем не командуют, а их «спонсора» сегодня во весь рост можно видеть на улицах.

И в-третьих, то, что Собянина силовики заставили впервые за все время высказаться об этих скандальных выборах и голосом старшего сержанта озвучить «Граждане, ваше мероприятие не санкционировано» - это, конечно, отдельный позор. Мэр столицы России, который обращается к москвичам только с разрешения Росгвардии, чтобы их запугать – это цена, которую Собянин платит за провал кампании. Раньше мэрия отвечала за свои ошибки, теперь будет отвечать еще и за чужие.

И все это еще только этап регистрации кандидатов.

Григорий Юдин, «Фейсбук»


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