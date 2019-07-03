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В Гомеле задержали экс-судью, работавшего заместителем начальника отдела в управлении юстиции?

  • 3.07.2019, 17:06
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Вероятно, что на днях Сергей Власов попался на взятке.

Телеграм-канал Nexta lite сообщает о задержании заместителя начальника отдела организационно-методической и регистрационной работы Главного управления юстиции областного исполкома Сергея Власова, пишет gomel.today.

В 2014 году он работал в суде Советского района, председатель которого Юрий Жоров в этом году был осужден за взятки на 13 лет лишения свободы. Примечательно, что взятки мужчина брал не только деньгами, но и дорогим алкоголем, а также красной рыбой.

После этого Сергей Власов и еще трое судей Советского районного суда ушли «по собственному желанию». На новой должности Власов курировал госзакупки. Телеграм-канал сообщает, что на днях он «попался» на получении взятки. С официального сайта Управления упоминания о Сергее Власове уже удалили.


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