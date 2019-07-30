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Скажи, для чего тебе черная маска…

19
  • 30.07.2019, 21:12
  • 6,204
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич представил новую песню по мотивам протестов в Москве.

Андрей Макаревич записал песню о разгоне акции в Москве.

Музыкант обращается к силовикам со словами: «Скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который по факту готов мочить неразумных врагов. Только, я полагаю, задача у маски немного другая: она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно».

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице РФ 27 июля. Были задержаны более тысячи человек.

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,

Закованный в латы, как звёздный десант,

До ужаса вооружённый,

Зачем ты такой наряжённый?

Я знаю, зачем тебе рация, каска

И едкий в баллончике газ.

Скажи, для чего тебе чёрная маска

С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором

Рисуешь себя ослепительным Зорро,

Который по факту готов

Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,

Чтоб знали, что люди, надевшие маски,

Порядок пришли защитить

И вовсе не склонны шутить

Наверно, всё так. Только я полагаю,

Задача у маски немного другая:

Она — чтобы не было видно,

Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко

Лупить безоружных резиновой палкой,

А после в присутственном зданье

На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,

Ты маской уже не прикроешь лицо

Там способов спрятаться нету,

Когда призывают к ответу.

И, не подымая на Господа глаз,

Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ,

Вопросы к комбату, мол, к бате»…

Но этот ответ не прокатит.


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