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Фотофакт: Разрушенная салютная установка в Минске

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  • 4.07.2019, 11:11
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Осколки разлетелись в разные стороны.

Появились снимки разрушенной салютной установки в Минске. Поздно вечером 3 июля во время праздничного салюта произошёл трагический инцидент, осколками ранило 10 человек, из них от полученных ранений скончалась женщина, передает «Еврорадио».

СК возбудил уголовное дело по факту «нарушения правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Сообщается, что во время салюта «произошло четыре взрыва фейерверочных изделий». Салютные установки были разрушены, в разные стороны разлетелись осколки.


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