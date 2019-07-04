Что известно о компании, которая занималась поставками фейерверков для Минобороны 4 4.07.2019, 12:54

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Иллюстрационное фото

Вчера ее установка превратилась в гранату с осколками.

3 июля во время праздничного салюта возле обелиска «Минск — город-герой» случилось ЧП: есть погибшая, не менее 10 человек пострадали. Источник onliner.by, специалист в области пиротехники, говорит, что такое могло случиться из-за неправильной загрузки мортиры, и утверждает, что поставками пиротехники для Минобороны занималась российская компания «Пиро-Росс». Журналисты рассказывают, чем известна эта компания из Сергиева Посада.

Вообще, Сергиев Посад известен своими пиротехниками: здесь насчитывается несколько компаний, так или иначе связанных с этой сферой. Самые крупные из них — НИИ прикладной химии и частная фирма «Пиро-Росс». Последняя была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями, в числе которых ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск М.о.), ФГУП «ФНПЦ „НИИПХ“» (г. Сергиев Посад М.о.), ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск), ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский М.о.).

Историю этого предприятия подробно описывает издание «Коммерсантъ». «Пиро-Росс» практически сразу переключился на заказы от Министерства обороны, но деньги от ведомства можно было ждать больше года, так что вскоре здесь появилось еще одно направление деятельности — швейная промышленность.

Сайт компании «Пиро-Росс» сообщает: «ОАО „Пиро-Росс“ с 1994 года разрабатывает, изготавливает и реализует оборудование для производства салютов и фейерверков. Успешный опыт работы позволил нам с 2000 года стать основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Министерства обороны РФ, что является гарантией надежности выпускаемого оборудования. Во всех наших фейерверках используется эксклюзивное оборудование, изготовленное ОАО „Пиро-Росс“».

Также на сайте компании описываются масштабы деятельности: «Среди значительных достижений ОАО „Пиро-Росс“ можно отметить организацию фейерверка на праздновании 300-летия г. Санкт-Петербурга и 850-летия г. Москвы, когда стрельба только высотными изделиями калибра 105, 195 и 310 мм производилась в сорока точках столицы одновременно. На данном фейерверочном мероприятии было использовано 46 тонн фейерверочных изделий, а фейерверк в центральной точке — Воробьевых горах — был расценен российскими и зарубежными отзывами в СМИ как „грандиозный и фантастический“».

Источник утверждает, что закупки в «Пиро-Росс» в среднем обходятся дороже, чем у других поставщиков. Издание «Коммерсантъ» также пишет, что в России 80 процентов фейерверков китайского происхождения, однако, например, российское Минобороны не имеет возможности закупать китайскую продукцию и поэтому пользуется услугами НИИ прикладной химии и «Пиро-Росс». Цитата: «К 2008 году „Пиро-Росс“ не только производил для Минобороны профессиональную пиротехнику нескольких калибров, но также являлся единственным в России производителем салютных установок».

При этом «Коммерсантъ» вот так описывает подход к безопасности пиротехники в России: «В 2009 году правительство утвердило техрегламент безопасности пиротехнических составов, на основе которого два года спустя появился соответствующий техрегламент Таможенного союза. Пиротехническая продукция допускается к продаже после сертификации, а на производство или распространение фейерверков четвертого и пятого классов опасности, которые используются на профессиональных салютах, необходимо получить лицензию Минпромторга».

Журналисты связались с представителями «Пиро-Росс», но они отказались от комментариев. Однако издание Office Life получило комментарий от представителей компании. По информации издания, во время салюта применялись фейерверки производства «Пиро-Росс» 2017 года выпуска.

«Каждый год это примерно одна и та же сумма. В российских рублях около 20 миллионов. Наши представители сейчас находятся в Минске, решают все возникшие проблемы на месте», — сообщили Office Life представители «Пиро-Росс».

Используем официальную информацию на сайте компании: «Все оборудование и изделия сертифицированы. ОАО „Пиро-Росс“ имеет лицензию Министерства промышленности и торговли РФ №10145-РПИ на право демонстрации фейерверков и страхует гражданскую ответственность при проведении фейерверочных мероприятий в „Военно-страховой компании“».

Одна из официальных версий, озвученных Следственный комитетом, заключается в некачественном снаряде. Если это так, то вот комментарий собеседника, занимающегося пиротехникой на профессиональном уровне:

— Судя по фото с места событий, искореженным установкам, проблема на самом деле могла быть в браке. Залп состоит из шара и вышибника, который его выталкивает из мортиры. Чтобы шар вышел на нужную высоту и раскрылся уже там, производитель ставит в изделие замедлитель. В нашей среде известны случаи, когда замедлители в изделиях компании-производителя либо не работали, либо срабатывали мгновенно.

Вдобавок они стреляют из железных мортир, чего мы никогда не делаем. У нас пластик или алюминий, который не травмоопасен на длинной дистанции — пострадать могут только люди, которые работают в непосредственной близости от установки. Во вчерашнем случае установка превратилась в гранату с осколками. Я думаю, что проблема не в людях, а в изделиях.

Министерство обороны в своем сообщении отмечает: «Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя (салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО „Пиро-Росс“ г. Сергиев Посад)».