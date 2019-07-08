Дело против блогера и активиста Александра Кабанова развалилось 4 8.07.2019, 21:04

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Александр Кабанов

Его пытались обвинить в «присвоении» 10 рублей.

Об этом блогер и активист Александр Кабанов рассказал в своем «Фейсбуке».

«Уголовное дело против меня прекращено. За отсутствием состава преступления.

За четыре месяца выяснилось, что я не присваивал средства ТСЖ в сумме сколько-то там рублей и сколько-то там копеек)

За четыре месяца и ...при помощи поднятого на уши Березовского РОВД, прикомандированного сотрудника Брестского ОБЭП, двенадцати следователей Березовского районного следственного комитета и двух следователей Кобринского следственного комитета.

Так и живем...как на вулкане», - написал Александр Кабанов.

Напомним, уголовное дело против блогера из Березы завели 11 марта. Его пытались обвинить по части 1 статьи «Присвоение или растрата». Об этом утром 11 марта «Брестской газете» рассказал сам Кабанов.

«Два года назад я недолго был председателем ТСЖ. Тогда я не жил в этом доме, занимался штукатуркой подвалов, и на одном из собраний меня уговорили стать председателем, хотя бы на время, пока не разберемся с подвалами. Я отказывался, они настаивали. В итоге согласился на эту должность при условии, что с каждой квартиры в месяц буду получать 2 рубля зарплаты. А сейчас оказывается, что за 4 месяца я получил от жильцов 441 рубль 2 копейки и присвоил эти деньги», – рассказал блогер.

Дело возбудили по заявлению, которое на него написал сосед по дому, прапорщик милиции. Якобы Кабанов взял у него 10 рублей и не отчитался, куда их потратил.