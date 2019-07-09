Против адвоката дважды оправданного главного инженера МЗКТ возбудили два уголовных дела 7 9.07.2019, 13:39

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У защитницы инженера якобы «нашли пистолет».

В отношении заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает сайт МВД.

Единственная заместитель председателя Минской городской коллегии адвокатов — Вера Орешко, пишет nn.by.

Она успешно защищает бывшего главного инженера МЗКТ Андрея Головача. Его ситуация уникальна — он находится в следственном изоляторе уже пятый год, но осудить его никак не удается.

Первое уголовное дело в отношении адвоката связано именно с этой ситуацией. Правоохранители считают, что она разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу Головача. Максимально возможное наказание — 3 года ограничения свободы.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки, где нашли пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Адвокату может грозить до семи лет заключения.