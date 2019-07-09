закрыть
9 июля 2019, вторник, 14:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Против адвоката дважды оправданного главного инженера МЗКТ возбудили два уголовных дела

7
  • 9.07.2019, 13:39
  • 1,442

У защитницы инженера якобы «нашли пистолет».

В отношении заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает сайт МВД.

Единственная заместитель председателя Минской городской коллегии адвокатов — Вера Орешко, пишет nn.by.

Она успешно защищает бывшего главного инженера МЗКТ Андрея Головача. Его ситуация уникальна — он находится в следственном изоляторе уже пятый год, но осудить его никак не удается.

Первое уголовное дело в отношении адвоката связано именно с этой ситуацией. Правоохранители считают, что она разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу Головача. Максимально возможное наказание — 3 года ограничения свободы.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки, где нашли пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Адвокату может грозить до семи лет заключения.


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец