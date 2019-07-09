Парадный агротрэш 4 9.07.2019, 21:47

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Эстетика массовых мероприятий в Беларуси балансирует на грани кощунства.

Празднование 3 июля и 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, как обычно, не обошлось без примет того удивительного стиля, который белорусы обычно называют «агротрэш», причем «трэш» в этом слове явно указывает на то, что получилось в результате, а «агро» - на то, почему так получилось. Речь идет обо всем смешном, безвкусном и низкопробном, что, к сожалению, присутствует в нашей жизни не только в праздники, но и в будни, сообщает «БелГазета».

Самое популярное праздничное фото в жанре «агротрэш» - из Лиды, где в торжественной процессии среди прочего по главной улице провели человека, наряженного в форму офицера СС, с повязкой, украшенной изображением свастики. Ряженый эсэсовец был за руки привязан к телеге, что, видимо, символизировало историческое фиаско нацизма.

Менее ярко, но тоже оригинально смотрится находка гомельских режиссеров культмассовых мероприятий, украсивших праздничную программу эпизодом задержания спецназом приехавших на внедорожнике террористов в платках-арафатках и кедах. Будем считать, что это такая историческая реконструкция, демонстрирующая присутствие в рядах разгромленной при освобождении Беларуси в 1944г. немецкой группы армий «Центр» диверсионных подразделений ИГИЛ. Дополнительную пикантность зрелищу придает то, что задерживавшие террористов спецназовцы облачены в камуфляж, имитирующий густую лесную растительность, хотя дело было не в лесу или в поле, а на асфальте.

Уверенное третье место в рейтинге праздничного агротрэша занял клуб Relax из Гродно, разместивший в соцсетях коллективное фото сотрудниц (стриптизерш, судя по нарядам) на фоне танка местного мемориала «Курган Славы», где обычно проводятся торжественные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной. «День Независимости в Gentlemen‘s club Relax! Всех ждём!» - подписали фото сотрудники клуба.

В ответ на просьбу журналистов Onliner.by пояснить значение праздничного снимка в клубе ответили: «Мы целиком и полностью поддерживаем политику, проводимую Лукашенко. Мы рады всем праздникам, горды за свою страну. Понимайте как хотите».

Нас тоже не может не радовать, что у Лукашенко такая «мощная социальная поддержка». Но с эстетикой массовых мероприятий что-то нужно делать: если раньше она балансировала на грани приличия, то теперь явно перешла эту грань и балансирует на грани кощунства.