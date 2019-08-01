Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД 11 1.08.2019, 8:58

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Дмитрий Смолев

Его обвинили в «дискредитации».

Актер "Современника" 37-летний Дмитрий Смолев получил восемь суток ареста за "дискредитацию ГИБДД", снявшись в ролике в образе пьяного инспектора, сообщает kasparov.ru.

"В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел", — сообщили в полиции.

В ролике, который был размещен в социальной сети TikTok, Смолев изображает пьяного инспектора. На актера был составлен протокол по статьям 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды") и 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Актер рассказал полицейским, что не знает, в клипе какой группы он снимался, и была ли съемка с кем-то согласована. Его попросили помочь с клипом после спектакля: согласно сюжету, он останавливал машину и проверял у водителя права.

"Пока делали свет, переставляли — дурачились, снимали вот эту историю всю. То есть никаких там умыслов по поводу оскорбить — никак, никаким боком".

Смолев уточнил, что форму сотрудника ОВД ему дал перед съемками блогер, автор ролика.