Белорусские власти разрешили продавать за границу лес-кругляк 14 1.08.2019, 10:18

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Минлесхоз будет выдавать лицензии на экспорт.

Правительство в очередной раз вводит временное лицензирование экспорта отдельных видов круглых лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Экономическая газета».

Такое решение предусмотрено постановлением Совмина от 22.07.2019 № 481, которое вступает в силу с 1 августа т.г. и будет действовать в течение полугода. Ограничения по вывозу за пределы ЕАЭС затрагивают все виды круглых лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403, 4404 ТН ВЭД ЕАЭС и происходящих с территории нашей страны. Экспорт такой продукции за пределы Союза возможен по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минлесхозом в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014), с учетом особенностей, установленных постановлением № 481.

Напомним, что к указанным товарным группам относятся практически все необработанные или частично обработанные круглые лесоматериалы, как хвойные, так и лиственные, например, древесина бондарная, расколотые бревна, заостренные сваи, колья и столбы, лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные или не обработанные другим способом, а также лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные. Как и ранее, Минлесхоз будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт указанных лесоматериалов только при наличии заключенного между этим министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Кроме того, постановлением № 481 предусмотрено внесение соответствующего дополнения в Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156. Процедура по согласованию Минлесхозом заявления о выдаче лицензии на экспорт указанных лесоматериалов бесплатная, и на ее проведение предусмотрено 5 рабочих дней.

При этом МИД поручено: 1) уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере; 2) внести на рассмотрение этого органа предложение о применении другими странами – членами ЕАЭС аналогичных ограничений; 3) проинформировать Исполком СНГ о принятии постановления № 481.