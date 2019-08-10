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Главная «дыра» в торговле Беларуси – с Россией

  • 10.08.2019, 10:12
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Главная «дыра» в торговле Беларуси – с Россией

Власти обнародовали статистику торговли товарами в разрезе отдельных государств.

Посмотрим, какие направления уносят из нашей страны больше всего денег. По данным таможенников за 6 месяцев 2019 года Беларусь экспортировала товары на 15,592 млрд USD, а импортировала товаров на 18,479 млрд USD, пишут banki24.by.

В результате образовалось отрицательное сальдо внешней торговли на 2,887 млрд USD. Статистика таможни несколько отличается от сведений Белстата. Это связано с поправками, которые вносит статкомитет, чтобы причесать исходные данные к собственной методологии.

Однако в целом цифрам таможенников можно доверять, качество сбора информации у них не хромает на обе ноги. Стоимостной объем экспорта по отношению к 2018 году сократился на 4,2%, объем импорта — на 1,4%. Так как экспорт падал быстрее импорта, у

Беларуси закономерно выросла «дыра» во внешней торговле: в первой половине 2018-го она была на 413,6 млн USD меньше, чем сейчас. Главным торговым партнером Беларуси по итогам 6 месяцев 2019 года осталась Россия. Доля этой страны во внешнеторговом обороте составила 48,5%.

Второе место среди стран по удельному весу товарообороте заняла Украина (7,8%), третье — Китай (6,1%), четвертое — Великобритания (4,1%), пятое — Германия (4%), шестое — Польша (3,8%), седьмое — Литва (2,1%), восьмое — Нидерланды (1,9%), девятое — Бразилия (1,5%) и десятое — США (1,4%).

источник: banki24.by

Таким образом, топ-10 стран в январе—июне 2019 года обеспечил 81,2% товарных потоков. Следовательно, у нашей страны сохраняется значительная концентрация торговли. Главный виновник этой концентрации — торговля с Россией. С РФ Беларусь торгует на 10,8 п.п. больше, чем со следующими 13 странами в рейтинге.

Россия до сих пор является монопольным поставщиком газа и нефти. Из-за этого в торговле с РФ образуется колоссальный перекос в сторону импорта. По сравнению с 2018 годом импорт упал на 884,8 млн USD, но в основном по причине удешевления углеводородов.

Основа белорусского экспорта в Украину — нефтепродукты, выработанные из российской нефти. Ввиду налогового маневра и загрязнения «Дружбы» наши товары становятся для украинцев дороже, чем аналогичные российские. В связи с этим экспорт Беларуси в Украину просел на 1,8% до 1,817 млрд USD, тогда как импорт увеличился на 17% до 843 млн USD.

Также таможенники регистрируют многомиллионный экспорт нефтепродуктов в Великобританию и Нидерланды. Другое дело, что зеркальная статистика этих стран не отражает аналогичных потоков из Беларуси. В данном случае обе страны служат как порт приписки экспорта по месту регистрации сделок, а на самом деле товары идут в других направлениях.

В июле министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что экспорт Белнефтехима из-за ситуации с грязной нефтью снизился на 800 млн USD по сравнению с 2018 годом. Интересный факт: экспорт в Нидерланды и Великобританию упал на схожую сумму — 802,8 млн USD.

Главная статья экспорта в Бразилию, Китай и Индию — калийные удобрения. Если растут цены на удобрения, поднимается и наш экспорт в целом. Экспорт Беларуси в КНР вырос на 76,3%, в Бразилию — на 19,3%, в Индию — на 69,3%.

Основа нашего экспорта в Германию — сырая нефть, добытая на месторождениях в Гомельской области. Поскольку магистральные трубопроводы были заблокированы некондиционным товаром из России, на время прекратился и вывоз белорусской нефти. Экспорт Беларуси в Германию за полгода упал на 19,8%.

В целом, главными виновниками сокращения экспорта в 2019 году стали 3 страны — Великобритания, Германия и Нидерланды. Основной прирост экспорт состоялся в Китай и Индию. Импорт в Беларусь снизился за счет России и Германии, но параллельно импортные потоки выросли из Украины, Китая, Бразилии и США.


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