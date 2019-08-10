закрыть
10 августа 2019, суббота, 16:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

NEXTA: Праздник с продолжением

2
  • 10.08.2019, 15:07
  • 2,600
NEXTA: Праздник с продолжением

Пикантная особенность Дня белорусской письменности в Слониме.

Как пишет телеграм-канал NEXTA, День белорусской письменности, который скоро пройдёт в городе Слониме Гродненской области, рискует получить пикантную особенность: для председателя местного райисполкома Геннадия Хомича эта письменность может заключаться в вынужденном написании заявления об увольнении по собственному желанию. И это - если ещё очень сильно повезёт.

К районному царьку накопилось очень, очень много вопросов. Во-первых, не так давно он попался сотрудникам ГАИ пьяным за рулём. Поскольку гаишники были свои, местные, делу так и не дали ход. Однако совсем скоро нетрезвой решила прокатиться его супруга: её остановили уже сотрудники спецподразделения ГАИ "Стрела" из Гродно. Дамочка начала вопить: "Вы не понимаете, кого остановили!" и набирать по телефону мужа. Который тут же примчался на разборки... тоже "тёпленьким". Договориться в этот раз не получилось.

Ещё один серьезный вопрос - государственные деньги, выделенные на этот самый "День белорусской письменности". Отчитаться у главаря районной вертикали получилось лишь за 26% бюджетных средств. Где остальное - сейчас выясняют те, кому положено выяснять.

Праздник жителям Слонима решили пока не портить. Но когда он закончится - с большой долей вероятности начнётся ещё один. Кстати, кое-какие подвижки уже есть: граффити в центре города ко Дню белорусской письменности, русский язык которого вызвал возмущение местной общественности, сейчас в спешном порядке и по ночам переделывают на белорусский.


популярное за неделю

Мнение

Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова