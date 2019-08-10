NEXTA: Праздник с продолжением 2 10.08.2019, 15:07

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Пикантная особенность Дня белорусской письменности в Слониме.

Как пишет телеграм-канал NEXTA, День белорусской письменности, который скоро пройдёт в городе Слониме Гродненской области, рискует получить пикантную особенность: для председателя местного райисполкома Геннадия Хомича эта письменность может заключаться в вынужденном написании заявления об увольнении по собственному желанию. И это - если ещё очень сильно повезёт.

К районному царьку накопилось очень, очень много вопросов. Во-первых, не так давно он попался сотрудникам ГАИ пьяным за рулём. Поскольку гаишники были свои, местные, делу так и не дали ход. Однако совсем скоро нетрезвой решила прокатиться его супруга: её остановили уже сотрудники спецподразделения ГАИ "Стрела" из Гродно. Дамочка начала вопить: "Вы не понимаете, кого остановили!" и набирать по телефону мужа. Который тут же примчался на разборки... тоже "тёпленьким". Договориться в этот раз не получилось.

Ещё один серьезный вопрос - государственные деньги, выделенные на этот самый "День белорусской письменности". Отчитаться у главаря районной вертикали получилось лишь за 26% бюджетных средств. Где остальное - сейчас выясняют те, кому положено выяснять.

Праздник жителям Слонима решили пока не портить. Но когда он закончится - с большой долей вероятности начнётся ещё один. Кстати, кое-какие подвижки уже есть: граффити в центре города ко Дню белорусской письменности, русский язык которого вызвал возмущение местной общественности, сейчас в спешном порядке и по ночам переделывают на белорусский.