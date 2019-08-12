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Фотофакт: Из трубы Минской ТЭЦ-3 повалил нетипичный черный дым

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  • 12.08.2019, 17:17
  • 2,388
Фотофакт: Из трубы Минской ТЭЦ-3 повалил нетипичный черный дым

Что это?

Читатели Onliner присылают в редакцию фото Минской ТЭЦ-3, из труб которой сегодня валит дым непривычного черного цвета. Обычно теплоцентраль извергает только безобидный белый пар. Что случилось и почему он почернел? На данный момент известно лишь то, что сейчас на ТЭЦ-3 проводятся испытания. Они регулярные и случаются раз в три года. О том, что ситуация штатная, журналистам сообщили в ГПО «Белэнерго».

Как сообщает Telegram-канал «Белэнерго», в настоящее время на Минской ТЭЦ-3 проводятся запланированные тепловые испытания энергетического котла. Причем начались они около недели назад.

«Тепловые испытания необходимы для уточнения режимной карты и экологических характеристик при сжигании мазута. Кроме этого, в случае перевода котла на мазут своевременно проведенные испытания гарантируют надежную, экономичную эксплуатацию котла при сжигании мазута.

Испытания проводятся по регламенту в соответствии СТП 33240.20.501-19 раз в 3 года. Все этапы тепловых испытаний строго контролируются для выполнения работ в срок, в необходимом объеме».


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