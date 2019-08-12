Появилось видео аварии с участием С-300 под Полоцком 3 Леонид Бершидский, «Новое время»

12.08.2019, 20:45

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Военнослужащий не справился с управлением.

8 августа под Полоцком произошло дорожное происшествие с участием боевой техники, а именно — комплексом С-300, передает nn.by.

Один из водителей, военнослужащий срочной службы, не справился с управлением и съехал с дороги, управляя комплексом С-300 с макетами ракет. Скорость была небольшой — 30 км/ч, поэтому никто не пострадал, сообщили тогда в министерстве обороны.

Позже появилось видео инцидента.