Появилось видео аварии с участием С-300 под Полоцком

Появилось видео аварии с участием С-300 под Полоцком3
- Леонид Бершидский, «Новое время»
- 12.08.2019, 20:45
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Военнослужащий не справился с управлением.
8 августа под Полоцком произошло дорожное происшествие с участием боевой техники, а именно — комплексом С-300, передает nn.by.
Один из водителей, военнослужащий срочной службы, не справился с управлением и съехал с дороги, управляя комплексом С-300 с макетами ракет. Скорость была небольшой — 30 км/ч, поэтому никто не пострадал, сообщили тогда в министерстве обороны.
Позже появилось видео инцидента.