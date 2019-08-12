NYT: Взрыв на военном объекте в РФ связан с испытаниями ракеты с ядерной установкой 7 12.08.2019, 22:06

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Разведка США связывает взрыв в России с испытанием крылатой ракеты «Буревестник».

Взрыв под Архангельском произошел при испытании прототипа крылатой ракеты нового типа, о которой упоминал президент РФ Владимир Путин, сообщает The New York Times (перевод -«Новое время») со ссылкой на американскую разведку.

Представители разведки США на условиях анонимности заявили, что подозревают, что взрыв связан с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.

Эта крылатая ракета может достичь любого уголка Земли. Она стартует с наземной пусковой установки и оснащена ядерной энергоустановкой.

NYT пишет, что согласно предварительным характеристикам, Буревестник практически недостижим для перехвата существующими американскими противоракетными системами на Аляске и в Калифорнии, которые предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет в космосе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских экспертов сообщило, что авария произошла, возможно, во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв и пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что ЧП произошло во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Российские власти сообщали о двух погибших и шести пострадавших.

В день взрыва в Северодвинске зафиксировали «краткосрочное повышение радиационного фона».

Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время происшествия на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.