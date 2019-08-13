Под Браславом дайверы нашли остатки моста, которому 500 лет 13.08.2019, 14:27

Фото: facebook.com/centrbraslav

На острове озера Неспиш в Браславском районе этим летом ведутся археологические раскопки.

Волонтеры исследуют остатки униатского базилианского монастыря, который стоял на этом месте 500 лет назад, пишет «Онлайнер».

К экспедиции присоединились и дайверы центра «Морской пегас», они исследовали дно озера и обнаружили там сваи древнего моста, который вел на остров.

«Дайверы предприняли попытку размыть ил вокруг одной из свай, чтобы измерить ее длину. Показания приборов указали на 1,5—2 метра, но размыть ил до начала сваи так и не удалось. Пришлось обрезать часть сваи, чтобы транспортировать ее в лабораторию. 11 августа образец сваи был отправлен в Минск в Академию наук для установления возраста древесины, что укажет и на возраст самого моста. Если все так, как мы думаем, то его возраст как минимум 500 лет», — сообщается в Facebook-аккаунте Центра регионального развития «Браслав».

Вполне вероятно, что и сам мост также лежит в толще ила. Дайверы готовы заняться подъемом этого моста для его последующего восстановления и реставрации. В Беларуси подобных проектов еще не было.

Инициатором проекта «Остров Монастырь» выступает Центр регионального развития «Браслав». Археологи и активисты своей конечной целью видят восстановление монастыря и моста с берега на остров. Тогда это место станет историко-культурной достопримечательностью.

Фото: facebook.com/centrbraslav