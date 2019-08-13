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В США сняли клип о том, как белорусов забирали в российскую армию

  • 13.08.2019, 17:00
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В США сняли клип о том, как белорусов забирали в российскую армию

Видео снималось на двух континентах.

Белорусские музыканты из США сняли клип на белорусскую народную песню «Маменька», которая рассказывает о том, как белорусских парней забирали в рекруты в российскую армию, cообщает «Белсат».

Исполнила песню семейная фольклорная группа «Kozak Family Trio». Съемки проходили в США и Беларуси.

«Мы так рады выпустить наш музыкальный клип на песню «Маменька» об уходе в армию, далеко от близких людей… Мы снимали видео на двух континентах и надеемся, что вам понравится такое видение песни», – отмечают музыканты.

В состав группы «Kozak Family Trio» входят заслуженная артистка Беларуси Валентина Пархоменко, ее муж Александр Козак и их дочь Ольга Козак. Все они в 1990 году переехали в США. Музыканты живут в штате Нью-Джерси и сейчас работают над русскоязычным альбомом, который выйдет в 2019 году.

Снимала видео компания «UT Cinema Film Production» из Нью-Йорка.

Рекрутская повинность в Беларуси появилась после присоединения страны к Российской империи в результате разделов Речи Посполитой.


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