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Сегодня - годовщина подписания Кревской унии

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  • 14.08.2019, 7:46
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Сегодня - годовщина подписания Кревской унии

Союз Польши и ВКЛ помог обоим народам справиться с агрессией Тевтонского ордена и создать самое сильное государство Европы.

После смерти Ольгерда престол ВКЛ занял его младший сын Ягайло. Боясь соперничества своего дяди - князя Кейстута, он заточил его в башне Кревского замка, а потом приказал задушить. Ягайло сохранил власть, но ее не признали ни сын Кейстута Витовт, ни полоцкий князь Андрей Ольгердович.

В это время соседнее с нашим государством Польское королевство (Корона) переживала очень трудный период своей истории. Страна осталась без правителя, а королеве Ядвиге было всего тринадцать лет. Польше угрожало завоевание немцами и потеря независимости.

В таких условиях многие из крупных польских феодалов видели выход в альянсе своего государства с Великим Княжеством Литовским. Тем более что этот союз обеспечил бы полякам спокойствие и на границах с Княжеством, армия которого только за один победный поход в 1376 году вывела из Польши 23 тысячи пленных. По акту унии, подписанной 14 августа 1385 года в Кревском замке, Ягайло получил право жениться на польской королеве Ядвиге и стать королем Польши.

Крэва. Руіны знакамітага замка. Мастак Напалеон Орда.

Ради этого он обязывался принять католичество и крестить в него братьев, родственников и других подданных, которые исповедовали язычество, заплатить огромную сумму денег (200 тысяч флоринов) за срыв соглашения о браке Ядвиги с Вильгельмом Габсбургом, а также освободить пленных христиан-поляков.

Но главное то, что Ягайло должен был объединить земли Великого Княжества Литовского и Короны Польской.

В следующем, 1386 году, Ягайло крестился в Кракове по католическому обряду, женился на Ядвиге и был коронован под именем Владислава II, положив начало королевской династии Ягеллонов. Еще через год в католичество было крещено языческое население Великого Княжества. Ягайло издал указ, который давал шляхте (боярству) дополнительные вольности и права при условии принятия католической веры.

Несмотря на различные оценки Кревской унии историками, она не привела к потере независимости ВКЛ, которое было объединено с Короной персональными (династическими) договорами, нуждавшимися в подтверждении всякий раз при занятии престола новым монархом. Зато уния позволила объединить военный и экономический потенциал двух стран в борьбе с немецкой агрессией, что в итоге привело к великой победе 15 июля 1410 года над Тевтонским орденом под Грюнвальдом.


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