Трамп: США могут выйти из ВТО в случае необходимости 14.08.2019, 7:52

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Дональд Трамп

Недовольство президента США вызывал статус Китая в организации.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 13 августа, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака (штат Пенсильвания), сообщает dw.com.

"Мы выйдем, если будем вынуждены" сделать это, отметил глава Белого дома. "Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится", - подчеркнул он.

Китай как камень преткновения

Ранее Трамп неоднократно обрушивался с критикой на базирующуюся в Женеве ВТО. Предметом его негодования, в частности, становилось то, что Китай имеет в составе организации статус развивающейся страны.

В составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению валового внутреннего продукта КНР занимает вторую строчку, сразу после США. Тем не менее статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции. Дональд Трамп, в частности, говорит о неправомочности данного статуса и обвиняет Китай в краже американских технологий.

США блокировали апелляционный орган ВТО

Между тем, как отмечает агентство AFP, у США в целом - неплохая статистика выигранных при посредничестве ВТО споров. В январе 2019 года Вашингтон заблокировал предложение, призывающее как можно скорее начать процесс выбора заседателей в апелляционный орган Всемирной торговой организации. Сейчас в его состав входят три заседателя, однако у двух из них в декабре 2019 года истекает второй - и последний - срок полномочий.