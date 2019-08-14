Эксперты: Есть подозрение в сговоре чиновников при импорте лекарств 7 14.08.2019, 11:12

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Минздрав отправляет импортные лекарства на исследования, которые могут стоить порядка $20 тысяч.

12 июля министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как будут бороться с коррупцией в системе здравоохранения: создадут четкую систему регистрации лекарств и медизделий, децентрализуют закупки и создадут с помощью айтишников «умную систему анализа данных».

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в комментарии udf.by отметил, что еще преждевременно говорить о победе над коррупцией в системе здравоохранения.

Он привел в пример цены на лекарства, которые до сих пор не приведены в соответствие с ценами в странах-соседях.

«На сегодня есть подозрение в сговоре при импорте лекарств. Мы наблюдали на ряде совещаний, когда обсуждали новую систему регистрации лекарств, которая заработала с нового года: вроде бы идеи закладывались нормальные, но все равно получилось, что лекарства в нашей стране дорогие», – сказал Маргелов.

Одну назвал одну из причин их дороговизны:

«Каждое импортное лекарство с определенной периодичностью наш Минздрав отправляет на исследование, которое может стоить порядка 20 тысяч долларов. Соответственно это закладывается в себестоимость со стороны импортеров и серьезно повышает цену внутри Беларуси».

Как отметил сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, в ближайшее время планируется принять решение, что сертификаты ЕС не будут подвергаться сомнению.

«Есть надежда, что расходы на исследования уменьшатся», – сказал он.

Виктор Маргелов также рассказал:

«Мы задавали вопрос: Россия централизовано закупает лекарства значительно дешевле. Так мы же Союзное государство, почему мы не можем свою небольшую партию присоединить к России? Понятно, что будет дорого, когда брать малыми партиями. Вот такие простейшие вещи наши чиновники не могут организовать. Поэтому работы предстоит еще много».

Министр здравоохранения заявил о стимулировании прямых поставок от производителей медтехники, что позволит снизить на нее цену. Но Маргелов в этом сомневается.

«У нас очень примитивное и упрощенное понимание торговли в мире. Дешево отдают тому, кто много берет. Например? своему дилеру. На специализированное медицинское оборудование однозначно многие компании-посредники могут давать значительные скидки от заводской цены. Поэтому это самообман, что если возьмешь напрямую, то получится дешевле. Не исключено, что будет дешевле у посредника, который торгует со всем миром. Поэтому надо работать гибко и с учетом национальных интересов», – отметил Маргелов.

«Зарплаты «повысит» инфляция»

Министр Владимир Караник заявил журналистам, что зарплату медицинским работникам в Беларуси к 2025 году планируется повысить в два раза, что станет серьезным стимулом для того, чтобы врачи не уезжали за границу.

Доктор экономических наук Борис Желиба заявил, что за власти это сделает инфляция.

«Я немножко утрирую, но большую роль инфляция сыграет без вмешательства государственных органов. Считаю, что зарплату всем, кто работает в области здравоохранения и в области образования, надо повышать завтра, а не через пять лет – это просто смешно», – сказал Желиба.

По данным Белстата в июне средняя зарплата врачей составила 1 439 рублей, а медперсонала — 896 рублей. Почему получки хотят повысить, если врачи зарабатывают выше среднего по стране?

«Эти данные нужно оценивать с поправкой на то, что немалая часть, а может быть и большинство медиков, работает как минимум на полторы ставки и к тому же подрабатывает в частных медицинских центрах. Если бы они работали на одну ставку, эту зарплату можно было бы понижать в полтора-два раза», – пояснил экономист.