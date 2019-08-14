Чиновники отказались комментировать журналистам случай сибирской язвы 5 14.08.2019, 14:28

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Иллюстрационное фото

Есть что скрывать?

Журналистка газеты "Комсомольская правда" в Беларуси Оксана Бровач пыталась узнать подробности о случае сибирской язвы в Столинском районе, где от этой опасной болезни умерла лошадь. Однако реакция на вопрос у чиновника из Брестского областного исполкома получилась очень нервная, пишет baj.by.

"Что вы от меня хотите? Вся информация на БелТА. Вы читать умеете? Там как написано", - процитировала в Facebook Оксана Бровач своего собеседника.

Стоит добавить, что официальное сообщение о случае сибирской язвы, которую в Беларуси не регистрировали в течение последних 20 лет, пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ распространило исключительно для государственного информационного агентства БелТА.

На попытку брестской журналистки все же получить комментарий из областной администрации ответ был следующий: "Вы хотите, чтобы я поставил под сомнение слова пресс-службы министерства?".

Независимые журналисты в Беларуси регулярно сталкиваются с ситуацией, когда не только представители госструктур, но и сами сотрудники пресс-служб вместо официального комментария советовали читать ленту новостей государственного информагентства или газеты. Мол, всю информацию мы уже предоставили им.