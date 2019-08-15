На воре и шапка горит 21 Виктор Горбачев

15.08.2019, 8:12

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Виктор Горбачев

А помните, о чем он говорил с «высокой трибуны»?

Ворьё кругом. Ну, как кругом? Народ ворует. Власть стоит на страже, а народ во все стороны всё тянет. Вообще обнаглели. С ними по-хорошему, по-человечески, а они? Одно жульё и ворьё. Кругом люди как люди — а эти? Вот уж народ то ему попался обнаглевший. Заврался этот народ. Ну, ничего. Наведёт порядок. Быстро наведёт. Он и органы разные. Вот уж как 25 лет наводит. И не такое к стенке ставили. Ещё лет 15-20, и будет тут город сад. И будет — страна для жизни. Подождём. Потерпим. Стерпится-слюбится. Смотришь, и воровать то уже нечего будет. Опустеют склады и ангары, реки и озёра, леса и парки. Ну, закрома родины будут попилены и разворованы. Хотя? Нет-нет. О чём это я? Наведёт порядок. Ибо это ворьё надо изживать, изводить. С глаз долой. А дело это долгое и тяжёлое. Верим.

Не зря же куролесит по весям и сёлам, по городам и полям. Не зря же с народом общается. К порядку. К дисциплине дело идёт. И выборы тут не при делах. Он всегда так работает. С утра и до ночи. Трудяга. А вот с народом разбираться надо.

Сегодня он в Могилёвской области опять порядки наводил. Грозился. Ругался. Руками размахивал. Топал и хлопал. Ух и ах! Жители Костюковичей рукоплескали. Рты открыли. И стройными рядами прям стояли и слушали. Нет, не рядами — тысячи слушателей его покорных и избирателей. И в первых рядах детвора. Много. Будущие его избиратели. Улыбаются. Чудо! Чудо явилось. Вот он — спаситель от ворья.

А из уст его, как пчёлы жалящие слова и вылетаю. Глаза блестят и сверкают. Колют и режут.

«Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как все свое. Вот это мы выкорчуем с корнем», — заверил он.

Понимаете? Разболтанность у населения — ниже плинтуса. Зарплаты огромные — а они воруют. Цветёт и пахнет воровство. Нет-нет, не кумовство, а народное воровство. И ведь с утра до ночи, не покладая рук и ног чиновники думу думают, всё для народа. А он? А он и бензин и солярку по сараям тянет. И зерно прям мешками до дому несут. Нет-нет, не вагонами, мешками. Вагонами — это тут не уместно.

А помните? Не помните? Ну, тогда напомню. Давным-давно это было. Но было. На всебелорусском народном собрании в 2006 году он с высокой трибуны посоветовал руководителям легкой промышленности… воровать. «Кто, Сергей Сергеич, мешает нашим великим руководителям концернов, извините меня, украсть эти лекала за рубежом?»

А помните? «Украдите! Откопайте! Найдите!». Не помните?

Ну, а так да. Ворует наш народ. Ворует. Поганенький народ ему достался. Поганенький. Он, с чистой совестью, чистыми руками и чистыми помыслами — всё для этого народа. Неблагодарные. Пенсия - огромная. Зарплаты - запредельные. Нет, понятно, что кушать хочется. Икорки, сёмги и прочих заморских чудес. Но воровать то зачем? Работайте. Ночь и день работайте.

Ну, а в общем то, каждый судит в меру своей распущенности. С себя надо начать. С себя, «батенька». А уж потом на народ бочки катить. Проходили. Знаем и плавали. Как только корабль тонет — так сразу кругом все плохие. Кроме капитана.

Плохому танцору яйца всегда мешают. Или, на воре и шапка горит.

Самое страшное тут то, что украли право выбора. И не поперхнулись. А всё остальное — наживное. Да-да. Народ и виноват. Во всём виноват. Жулики и ворьё.

Ух и ах! Разберётся со всеми.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»