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Польша может полностью отказаться от российского газа

  • 15.08.2019, 20:42
Польша может полностью отказаться от российского газа

Польша не предусматривает продления долгосрочного контракта на поставки газа из РФ.

Польша не предусматривает продления долгосрочного контракта на поставки газа, подписанного с российским «Газпромом», срок которого истекает который истекает в 2022 году, передает «Радио Польша».

Польша в состоянии полностью отказаться от импорта российского газа. Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Об этом – сообщает Польское Агентство Печати- заявил в среду, 14 августа, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По мнению министра Наимского, Польша в плане подписанных контрактов полностью обеспечена газом. Польским нефтегазовым концерном PGNiG подписаны контракты на поставки сжиженного природного LNG, а также трубного газа из норвежского шельфа, уточнил министр Петр Наимский. Он добавил, что после истечения срока нынешнего контракта с «Газпромом» Польша будет стремиться повысить цену на транзит российского газа в Европу через свою территорию.


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