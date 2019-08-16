В Жлобине рушится недостроенный ледовый дворец 10 16.08.2019, 15:57

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Фото: Телеграмм-канал Nexta

Как потерпел крах еще один прожект Лукашенко.

Программа строительства ледовых дворцов в Беларуси прервалась на взлете. Из 52 запланированных успели построить только 31. Остальные отложили до лучших времен, которые пока не наступили, пишет "Еврорадио".

Все ледовые дворцы на момент свертывания программы или достроили, или даже не начали строить. Все, кроме одного. Исключение, которое красноречиво символизирует крах отечественной программы поддержки хоккея, находится в Жлобине.

Местный “ледовик” не могут достроить уже почти 10 лет. На момент, когда площадку покинул последний строитель, арена была готова примерно напаловину. Кое-где даже успели сделать облицовку и поставить окна, которые теперь понемногу разбивают хулиганы.

В 76-тысячном Жлобине уже есть одна ледовая арена — она принадлежит команде “Металлург” и вмещает 2 тысячи зрителей. Местные спортивные функционеры говорят, что вторая хоккейная коробка городу не помешала бы.

“Арена “Металлурга” загружена на 90-95%. “Мертвое время” практически отсутствует. Оно может быть, когда команды на выездах, а так постоянно лед расписан. Вторая арена не помешала бы, — сказал журналистам директор Центра олимпийского резерва Жлобина Алексей Скурковский. — В чем причины недостроя, лучше с заказчиком поговорить. Скорее всего — источник финансирования...”

Пока в районе не могут найти денег, единственный недостроенный ледовый дворец в Беларуси разваливается, несмотря на то, что хоккей продолжает оставаться в стране спортом №1.

Будут деньги — будет дворец

Строить площадку начали в 2010 году. Вскоре работы заморозили. Сегодня разговаривать про спортивный долгострой чиновники не хотят: “Это не телефонный разговор”, “Здесь никакого секрета, но телефон не совсем для таких целей”, “Мы к этому объекту фактически не имеем отношения”. Нас перенаправляют в Гомельский облисполком.

“Будем достраивать этот ледовый дворец. Я не могу вам ничего говорить без разрешения, тем более по телефону”, — коротко ответила журналистам главный специалист спорта и туризма Гомельского облисполкома Любовь Зуйкова. Когда появятся деньги, чтобы возобновить строительство, там не знают.

Журналисты спросили про спортивный долгострой у подрядчика —Гомельского областного УКС [управление капитального строительства. — прим.]. Там ответили коротко: без денег строительства дворца не будет.

“Выделяются деньги — продолжается строительство, — отвечает про недостроенный ледовик подрядчик. — Мы подчиненная организацыя, как и другие. Все зависит от инвестора [Гомельский облисполком. — прим.]. Этот вопрос не к УКС… Будут деньги — будет продолжение строительства”.

Еще один ледовый дворец остановился на уровне фундамента

Пока журналисты готовили этот материал, появились снимки еще одного ледового дворца. Готовиться к его строительству начали в Светлогорске Гомельской области. Территорию, где должен был появиться каток, обнесли бетонным забором. Там выкопали котлован и успели начать закладываць фундамент. Но и эта стройка оказалась замороженной, и сегодня территория, где должны были играть в хоккей, зарастает елочками и березками.