Как белорусы на своем автомобиле устроили настоящий континетальный пробег 17.08.2019, 9:47

Фото: ABW.BY

Больше 13 тысяч километров за месяц с детьми на борту.

Автомобильные путешествия вроде этого поражают масштабами и смелостью: не каждый на машине рискнет рвануть в ту же Германию, а Константин устроил настоящий континентальный пробег!

Вместе с семьей этим летом он ехал из Беларуси в Россию. Но даже такой банальный маршрут можно сделать впечатляющим, если стартовать… в обратную сторону от конечной точки! Загибайте пальцы: семья Константина за месяц дороги увидела Польшу, Германию, Австрию, Италию, Грецию, Турцию, Грузию, Чечню и Азербайджан, успела поплавать в 9 морях. Суммарно - 13.670 километров, и все на машине.

Естественно, рассказ о таком масштабном вояже потянул бы на пять материалов как минимум. Но аbw.by скомпоновали все самое интересное в одном интервью. Спойлер: про бюджет поездки читайте в конце текста.

Фото: ABW.BY

"Искали такой формат, чтобы смогли многое увидеть"

- Зачем нужно было ехать так далеко?

- Мои родители живут в Ростовской области, и мы каждое лето к ним ездим. Это 1670 километров в одну сторону, но мы были готовы ехать больше. Маршрут этого лета хотелось сделать таким, чтобы запомнилось на всю жизнь. У меня двое детей: сыну 9 лет, дочке - 12, они как раз в таком возрасте, когда уже могут что-то запомнить. Плюс нам хотелось смены обстановки. Мы искали такой формат, чтобы смогли многое увидеть.

- Маршрут продумали заранее или "как ехалось, так и ехали"?

- Цель я поставил еще на Новый год. Сначала маршрут строился по-другому: нужно было ехать в Турцию по кратчайшему пути, т.е. через Польшу, Венгрию, Сербию и Болгарию. За визой я пошел в венгерское посольство, потому что первой крупной остановкой мы планировали Будапешт, хотели выезжать 20 июня. 17 июня получил паспорт, а там разрешение на однократный въезд сроком 5 дней! От идеи отказываться не хотелось, продумывал варианты заезда через Грузию. В итоге маршрут просто расширил: благо, у Греции есть сухопутная граница с Турцией. Правда, из итальянского Бриндизи нам пришлось переплывать Адриатическое море на пароме. Это, конечно, увеличило бюджет, зато добавило необычности.

Фото: ABW.BY

Фото: ABW.BY

Границу переезжали утром 20 июня. Хорошо, что в этот день в Польше был государственный праздник и на "закупы" никто не ехал - прошли контроль за 50 минут. Следующей точкой был немецкий Бад-Айблинг, он почти на границе с Австрией - у меня там друг живет, до него нужно было ехать еще 1700 км. В 21.30 по местному времени мы были там.

Фото: ABW.BY

- А на чем ехали?

- Nissan X-Trail с 2,5-литровым бензиновым мотором и вариатором. Ему всего год, взял новым из салона. Детям в поездке было просторно, багажник весь забили, клиренс большой, средний расход в поездке составил 8,4 литра. На 100-110 км/ч расход был 6,5 литров. С точки зрения путешествий, вместимости машина показала себя прекрасно. В ночном Стамбуле очень пригодилась панорамная крыша - дети были в восторге от увиденного.

Фото: ABW.BY

Кстати, они у нас в гастролирующем составе "Ровесника". Мы взяли национальные костюмы и возле самых главных достопримечательностей дети танцевали "Веселуху". Это была бомба!

Фото: ABW.BY

У нас был не автопробег, а путешествие. До начала поездки у меня было забронировано всего лишь два отеля: перед паромом в Италии и в Греции по прибытию. Дальше мы не бронировали вообще ничего, ехали по принципу "приехали в город, нашли отель, понравилось - бронируем на сутки". В некоторых оставались еще на день-два. Мы не хотели гоняться, мы хотели ехать в удовольствие.

Фото: ABW.BY

Самым длинным перегоном был первый, в Германию. Еще три-четыре были по 1300, в том числе тяжелый из Турции в Грузию. Все остальные это 200-700 км максимум.

- Что брали с собой?

- Мы были готовы ко всем нюансам, поэтому брали палатку, надувной матрас, насосы. Вещи сложили в два очень больших чемодана. При этом один чемодан был наполовину пустой, приберегли место для сувениров.

- Палатка пригодилась?

- В ней мы ни разу не спали, но она все равно раза три пригодилась. Мы были на одном из самых шикарных пляжей - Патара в Турции. Туристов там практически нет, до ближайшего турместа практически 100 километров. Чем он интересен? 20 километров чистейшего песка, ширина от 300 до 600 метров. Никаких отелей, ничего. Это место для интроверта. Там можно было взять шезлонги, но мы поставили палатку, чтобы полностью закрывала нас от солнца.

"Турция очень порадовала дорогами, хотя они, конечно, не немецкие"

- Что самое сложное в такой поездке?

- Преодоление детских капризов. Дети есть дети: они могут поругаться, подраться, пообзываться. Это, конечно, отвлекало. Поэтому нужно ставить себе задачу не срываться в такие моменты. Эту поездку мы посвятили детям, чтобы побыть вместе с ними и не заниматься другими делами.

- Семейный тимбилдинг?

- Неким образом, да. Это было не так легко, но любое качественное общение - это труд.

- А дороги?

- Были две тяжелые. Первая - из Турции в Грузию, в районе Эрзурума и границы. Там очень много ремонтов. Но в целом Турция очень порадовала дорогами, хотя они, конечно, не немецкие. Но везде по две полосы в каждую сторону, разметка, отбойники. Жену, в свою очередь, удивило тамошнее интернет-покрытие. Купили местные сим-карты, в каких бы захолустьях ни был - связь 4G.

Фото: ABW.BY

- Какие места понравились во время поездки больше остальных?

- Если выбирать среди пляжей, то выделю два - турецкие Патара и Олюдениз. Второй интересен крупной галькой, очень чистой водой и малым количеством людей.

Фото: ABW.BY

С точки зрения самых крутых достопримечательностей тоже отмечу две - это гора Немрут-Даг и город Эфес.

Фото: ABW.BY

Меня удивили постройки, качество, с которыми они тогда делались, и амфитеатр на 20 тысяч человек, а он был возведен еще 2 тысяч лет назад!

Фото: ABW.BY

Фото: ABW.BY

"Шашлык и хинкали лучше в Минске, чем в Грузии"

- Теперь обратный топ. Куда вы больше не вернетесь, потому что это того не стоит?

- Сейчас многие в комментариях будут кидать в меня помидорами, но это Грузия. Просто все познается в сравнении. Чувствуется общая усталость страны, ее дорог и зданий. Отовсюду веет бедностью. В Грузию мы приехали из Турции, и после того моря и тех пляжей… Я только раз искупался в Батуми, потому что вода была не очень - то пена, то водоросли.

Фото: ABW.BY

В Грузии мы были в двух очень интересных местах - каньон Окаце и заповедник Сатаплия. Когда ехали в первую точку, нас встретила машина. Остановились, поговорили. Нам посоветовали проехать еще метров 200, оставить автомобиль и идти пешком - мол, там булыжники и все такое. Прислушались, прошли полтора километра - и это реально "жесть": дороги нет, здоровенные камни. Туда возят туристов, но на лифтованных Mitsubishi Pajero и Toyota Delica со "злой" резиной. Уклоны там такие, что на своих двоих спуститься тяжело, а на машине тем более. Места красивые, спору нет. Но сделайте туда дорогу!

Фото: ABW.BY

Фото: ABW.BY

Люди классные, природа классная. Но что касается той же еды, то шашлык и хинкали лучше в Минске.

- Да ладно!

- Я вам говорю, это однозначно. Мы заказывали в разных местах. В глубинке как-то попробовали шашлык, где еда не туристическая, она для "своих". Получили шашлык типа "размололи поросенка в мясорубке - что осталось, то и нанизали". Где-то мясо, где-то какие-то жилы, кости. Причем видно было, что человек готовил, как лучше, не пытался нас наколоть.

Еще была история, как мы ехали из Батуми в Тбилиси. Навигатор упорно прокладывал маршрут через Кутаиси, а это нехилый круг. Я не понимал, почему мне не рисует более короткий путь. Навигатор в итоге сдался, выстроил дорогу через Боржоми. Когда поехали туда, то поняли, почему навигатор нас так упорно не пускал. Мы ехали 100 километров пять часов!

Фото: ABW.BY

Там дороги нет, это направление. Потом я уже прочитал, что мы проезжали перевал Годердзи, он вообще закрыт с октября по май, а в остальное время… В общем, в интернете про него пишут так: "туда суются либо экстремалы, либо по незнанию". Дорога узкая, ямы, местами размыто водой, туман, обрывы, встречаются фуры, совсем медленно едущие машины, которых нужно как-то обогнать.

Фото: ABW.BY

Природа, конечно, красивая, но всем через какое-то время уже было не до нее. Когда доехали до Боржоми, поняли, почему их вода считается лечебной - пока доедешь, любая вода станет таковой.

Фото: ABW.BY

"Азербайджан - это место, куда ВАЗы приезжают умирать"

- Как обстановка после Грузии?

- На границе Азербайджана и России простояли пять часов. Это, конечно, перекроило нам планы. Дальше ехали через Дагестан и Чечню. Это было необычно: когда-то военные действия велись, да и сейчас в любой момент может произойти неизвестно что. По Чечне везде развешаны портреты Ахмата и Рамзана Кадыровых, Владимира Путина.

Фото: ABW.BY

- Смуглых ребят с бородами и автоматами видели?

- Видели машины ГБР, это УАЗ Патриот. Окна у них тонированы, но приоткрыты - оттуда видны те самые бородачи с автоматами. На светофоре видели, как с пробуксовкой стартовали "Приоры" - как тут не вспомнишь шутку про высокие горы и низкие ВАЗы.

Фото: ABW.BY

Друзья звонили, отговаривали нас ехать через Моздок - мол, там теракты, всякие нехорошие вещи творятся. Но меня туда вел навигатор! К счастью, обошлось. На выезде из Чечни есть блокпост с бородачами, с автоматами, а буквально через километр - уже российский блокпост. Проверяли машину на угон, а взрослых на розыск. Чуть позже была остановка в городе Прохладный, что в Кабардино-Балкарии - там дорога тоже оставляла желать лучшего: "стиральная доска" с ямами, острые камни, хаотичное движение. Повезло, что шины выдержали.

Фото: ABW.BY

- Где самые жуткие автомобили?

- Как я шутил, Азербайджан - это место, куда ВАЗы приезжают умирать. Их там очень много, и они в очень убитом состоянии. Зато в Баку машины классные. Страна, кстати, тоже бедная, но это не так сильно бросалось в глаза, как в Грузии. Очень рекомендую туда съездить, если вдруг захочется в те края.

Фото: ABW.BY

Фото: ABW.BY

Фото: ABW.BY

"Сделал классно для себя - автоматически сделал классно для всего мира"

- Маршрут у вас идеологически интересный получился: начали с Европы, закончили Россией. Насколько велика разница между ними с точки зрения автомобилиста?

- Колоссальна, причем во всем. Это несравнимые вещи. Я сам гражданин России, родился в станице Вешенская Ростовской области, но жена белоруска. В Европе люди чувствует себя хозяевами на своей земле, они делают хорошее для себя. От этого и все остальное.

Фото: ABW.BY

У меня, например, когда-то была Audi A6-седан, универсал покупать не очень хотелось. Когда я покатался по Германии, то понял, зачем они нужны. Немцы делают машины для себя, своих условий. Сделал классно для себя - автоматически сделал классно для всего мира. Я понял, что если бы жил в Германии, то у меня не было бы джипа, а вот универсал был бы тем, что нужно. Датчик дождя, автоматическое включение ближнего и дальнего света - все удобство этих опций понимаешь именно на европейских дорогах.

Фото: ABW.BY

В России машина - это статус, она должна быть большой, надежной. Ты должен быть на "танке". В Германии главное, чтобы машина была удобной. Там не редкость встретить 40-летний Mercedes в отличном состоянии, который на автобане едет с хорошей скоростью. Их вообще не "парит", какая у тебя марка, новизна машины. Для них ценность в другом. Они могут себе многое позволить, но едут на 10-летнем VW Golf и все у них хорошо. В России такое не прокатывает.

Фото: ABW.BY

"Есть вещи, на которых можно сэкономить"

- Главный вопрос: это ж сколько нужно денег, чтобы объехать полконтинента?

- Если округлять, то 5200 долларов на 28 дней пути. Это с учетом нескольких дней и ночевок у знакомых. Если бы не они, то сумма точно бы выросла до шести тысяч. Но все зависит от условий, в которых готов жить человек. Нам нужны были семейные номера с несколькими кроватями, чтобы был завтрак. Есть вещи, на которых можно сэкономить, а на других - ну никак.

Фото: ABW.BY

На бензине, например, не сэкономишь. Безусловно, в Европе дорогой бензин. В Италии на автостраде стоимость литра доходила до 2 евро. В среднем заправлялись по 1,60-1,66 евро за литр. По жилью выбор был, как и по еде. На одни музеи мы потратили 300 долларов. Если замахиваться на похожий маршрут, то минимум тысячи 3-4 нужно иметь.

Фото: ABW.BY

- Куда дальше?

- Планов много, но главная цель - еще раз проехать такой маршрут, просто проложить его иначе. Ехать через Венгрию, Болгарию, как планировалось изначально. Заскочить в те места в Турции, где не еще были. Хочется побывать в Армении, а дальше будет видно!