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От взрыва на свадебной церемонии в Кабуле погибло 63 человека

  • 18.08.2019, 10:44
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От взрыва на свадебной церемонии в Кабуле погибло 63 человека
Фото: ЕРА

Движение «Талибан» заявило о непричастности к теракту.

Число погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, возросло до 63, пострадавших — до 182.

Об этом сообщило МВД Афганистана, передает «Радио Свобода».

Ранее афганское агентство TOLOnews информировало о 40 погибших и 100 раненых. Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

В сообщении Reuters также отмечается, что движение «Талибан» заявило о непричастности к теракту.


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