Бунтующая молодежь Гонконга выполняет завет Брюса Ли 1 18.08.2019, 12:23

Фото: Reuters

В чем секрет успешной тактики протестующих?

Глава крупнейшей в Гонконге авиакомпании Cathay Pacific («Кэтэй пасифик») Руперт Хогг в пятницу неожиданно подал в отставку, фактически присоединившись к кампании неповиновения нарастающему наступлению Пекина на права и свободы бывшей британской колонии. Один из самых высокооплачиваемых менеджеров этой территории выразил тем самым нежелание подчиниться требованию властей КНР о массовом увольнении персонала, принимающего участие в акциях протеста, пишет корреспондент «Новой газеты» Василий Головнин.

Поначалу Руперт Хогг согласился, правда, отправить в отставку двух пилотов, присоединившихся к манифестантам. Однако пекинские власти, имеющие 30 процентов акций авиакомпании, требовали широких репрессий, и менеджер предпочел уйти. Это стало громкой шокирующей новостью для западной деловой печати и новым индикатором нарастающего кризиса в процветающем буржуазном Гонконге, жители которого не желают становиться обычными гражданами КНР, где не существует независимого суда, свободной печати и даже урезанного в правах парламента.

Из Гонконга выдачи нет

Волнения в бывшей британской колонии, а ныне особом административном районе Китая продолжаются с апреля, а с начала июня они приобрели невероятно многолюдный характер.

На некоторые демонстрации единовременно выходило более миллиона человек — и это при населении анклава в 7,5 миллиона.

Под давлением людского моря администрация Гонконга во главе с Кэрри Лам прекратила в местном парламенте обсуждение законопроекта, разрешавшего высылку на основную территорию КНР тех, кого там приговорят к тюремным срокам или объявят в розыск. Пока такие экстрадиции запрещены, что было одной из важнейших привилегий особого района, а в глазах Пекина превращает его в потенциальную базу для китайской оппозиции.

Перспективу принудительных высылок в КНР сотни тысяч обитателей Гонконга воспринимают как прямую угрозу своей безопасности, как попытку слома независимой судебной системы, оставшейся от британских властей. Жители бывшей колонии требуют не «прекращения обсуждения», а полного и окончательного отзыва законопроекта из местного парламента. Власти на это не идут, что вызывает подозрения и подхлестывает продолжение протеста. Однако его невероятная численность упала — обычным людям непросто ходить на демонстрации каждую субботу и воскресенье. К тому же некоторые поверили в то, что власти на фоне массового недовольства уже не решатся на отмену гонконгских свобод.

На этом фоне протест радикализируется, становится все более молодежным и студенческим. Активисты этого крыла хотят уже не просто ликвидации законопроекта о депортациях.

Они требуют прекращения судебного преследования уже более 700 задержанных, отмены термина «беспорядки» в отношении акций протеста, расследования случаев полицейской жестокости,отставки крайне непопулярной главы администрации Кэрри Лам и проведения всеобщих свободных выборов. Пока парламент Гонконга лишь частично напрямую избирается его жителями и в значительной мере формируется за счет представителей так называемых функциональных групп (финансы, транспорт, торговля и т.д.), настроенных на сотрудничество с Пекином.

«Гонконг — не Китай…»

«Поддержи Гонконг». Фото: Reuters

Впрочем, среди протестующих все громче слышны те, кто вообще не видит для Гонконга будущего в составе Китая. Напомним, что особый статус анклава, по соглашению между Лондоном и Пекином, может быть отменен в 2047 году. Нынешние студенты и старшеклассники из рядов протестующих не могут смириться с неумолимым приближением этой даты. «Наш лозунг — революция, — заявила в интервью одной из японских газет анонимная представительница радикального крыла движения протеста. — Мы не желаем становиться обычным китайским городом, Гонконг — не Китай».

Характер и форма протестов во многом изменились после того, как во второй половине июля после обычного мирного марша тысячи молодых демонстрантов вдруг неожиданно атаковали здание, где располагается главное представительство центральных властей КНР.

Они разрисовали его призывами к революции, закидали яйцами и замазали черной краской символ власти Пекина — огромный герб КНР над центральным входом.

Здание после этого обнесли мощной, заполненной водой пластиковой стеной. Герб отмыли и закрыли прочным прозрачным ящиком, а тон заявлений со стороны Пекина с тех пор стал все более угрожающим.

Власти КНР теперь обвиняют протестующих практически в терроризме и утверждают, что их действиями руководят из Вашингтона. «Среди участников нынешней волны насилия мы видим много американских лиц и даже флаги США», — утверждала, в частности, представительница МИД КНР.

Одновременно, по американским данным, в находящийся непосредственно на границе с Гонконгом китайский город Шэньчжэнь стягиваются дополнительные силы Народной вооруженной полиции — очень модернизированного и отлично обученного аналога советских внутренних войск. Они оснащены в том числе и бронетехникой. Пекин уже распространил устрашающие видеокадры учений этих подразделений — явно для оказания психологического давления. В китайских социальных сетях появились сообщения, раздувающие застарелую неприязнь основной части населения КНР к гонконгцам — их считают богатенькими зазнайками, которые слишком много о себе воображают.

Британский паспорт для протестующих?

В протестах иногда участвует до 1/7 всего населения Гонконга. Фото: EPA

Впрочем, эксперты в Токио и в самом Гонконге полагают, что Пекин не решится пока на ввод войск и прямое применение силы. Это привело бы к краху принципа «одна страна — две системы» и ликвидации особого автономного статуса бывшей британской колонии, где может действовать только местная полиция.

Объединение по такой формуле Пекин предлагает и куда более важному для него Тайваню, однако в случае прямой военной расправы над гонконгскими демонстрантами все разговоры об этом придется прекратить.

Учитывают власти КНР и позицию Запада — президент США Дональд Трамп уже пригрозил решительными мерами в случае вмешательства Пекина.

В американском Конгрессе, например, предлагают в этом случае лишить Гонконг статуса привилегированного экономического партнера Соединенных Штатов, обладающего, в частности, правом на торговлю и инвестиционные операции на особо выгодных условиях. У основной части Китая таких льгот не имеется. Отмена столь ценного статуса на фоне разгорающейся торговой войны между КНР и США стала бы для Пекина еще одним болезненным экономическим ударом, поскольку Гонконг с его независимой судебной системой служит важным каналом привлечения западных капиталов на китайский рынок, в первую очередь финансовый.

У Запада есть и другие рычаги — например, в парламенте Великобритании уже раздалось предложение приступить к более облегченному предоставлению британского гражданства жителям бывшей колонии. Лондон, как представляется, на это не пойдет, хотя такое развитие событий, судя по всему, приветствовали бы многие жители Гонконга. Кстати, некоторые участники движения протеста прямо призывают Великобританию разорвать соглашение о передаче КНР своей бывшей колонии, поскольку Пекин, как утверждается, не выполняет его положения.

«Будь, как вода»

«Свобода или смерть» — гласит надпись на стене по-английский. Гонконг. Фото: EPA

Участники радикальных акций в Гонконге не имеют и не хотят единого руководства. Они помнят, что предыдущие выступления такого рода часто захлебывались после того, как власти хватали лидеров — и все после этого сходило на нет.

Координация движения идет в основном через мессенджер Telegram, где существует около сотни соответствующих сообществ.

«Полиции за нами не угнаться, — говорила в упомянутом выше интервью представительница движения протеста. — Наш принцип — «Будь, как вода», который использовал в одном из фильмов гонконгский актер и мастер кунг-фу Брюс Ли. Мы везде и нигде, мы наносим неожиданные удары и исчезаем».

Цвет протеста — черный: в таких майках радикальные протестующие выходят на свои акции. Они скрывают лица масками, глаза — очками, головы защищают строительными шлемами. Участники боевых отрядов щеголяют в самодельных доспехах, призванных защитить от ударов травматических пуль. Полиция применяет их все чаще — как и слезоточивый газ, поскольку протестующие временами переходят в наступление и даже атакуют полицейские участки. Ожесточение нарастает — особенно после того, как одной из медсестер в отряде манифестантов травматической пулей выбили глаз.

Тактика радикальных протестующих — создание баррикад на основных улицах или устройство там сидячих забастовок, чтобы блокировать движение транспорта. Они не дают закрываться дверям вагонов метро и парализуют тем самым подземку. Протестующие плотными цепочками перекрывают тоннели между островом Гонконг и материковой частью анклава. При появлении полиции могут вступить в столкновение — и потом быстро исчезают, чтобы собраться в другом месте. Эта игра в кошки-мышки изматывает гонконгскую полицию, которая к тому же не привыкла, что ее все больше ненавидит по крайней мере часть населения.

12–13 августа тысячи демонстрантов полностью блокировали работу международного аэропорта. Было отменено более тысячи рейсов, а в ходе стычек протестующие на время даже вытеснили из терминалов полицию, которая внутри зданий применяла слезоточивый газ.

Манифестанты поймали, здорово помяли и связали пластиковой лентой фотографировавшего их лица репортера одной из пекинских партийных газет, приняв его за агента охранки.

Впрочем, затем участники акции организованно покинули аэропорт, где вывесили транспарант с извинениями и обещанием не причинять больше таких неудобств пассажирам и населению. Они убрали мусор за собой, однако пообещали продолжить борьбу и объявили о новых массовых акциях. Ну а власти в Пекине, похоже, будут выжидать: они надеются, что жители Гонконга устанут от непрерывного протеста, а на улицах останутся лишь немногочисленные радикальные активисты в революционных черных майках.