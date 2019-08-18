Противники завода АКБ вышли на площадь в Бресте: онлайн-трансляция 4 18.08.2019, 12:59

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(Обновляется) B городе проходит воскресная акция протеста.

Жители Бреста в воскресенье снова вышли на центральную площадь города с требованием закрыть завод АКБ.

Трансляцию с акции ведет youtube-канал «Народный репортер».

В первые минуты акции на площади собралось более сотни человек. Люди заслушали доклад Дмитрия Бекалюка о том, как руководство завода исказило данные экологических экспертиз, а также о том, как активистам удалось вывести чиновников, разрешавших строительство завода, на чистую воду.

Лидеры протестующих призвали брестчан бороться за закрытия завода, используя осеннюю избирательную кампанию в Беларуси. Участникам акции на площади предложили выдвигать своих кандидатов для участия в политической кампании.

Протестующих на площади спросили, готовы ли они участвовать в наблюдении и использовать другие возможности избирательной кампании для борьбы против завода АКБ.