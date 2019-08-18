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Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием

  • 18.08.2019, 16:18
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Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием

В Германии за последние годы резко возросло число уроженцев других стран с высшим образованием.

Об этом свидетельствуют данные исследования Института немецкой экономики (IW), опубликованного в четверг, 15 августа, пишет «Немецкая волна».

С 2007 по 2017 годы доля выпускников вузов, родившихся в других странах, от общего количества высококвалифицированных специалистов в Германии увеличилась с 13,6 до 18,7 процента. В абсолютных показателях число людей с высшим образованием из других стран, проживающих в ФРГ, с 2007 по 2017 годы возросло вдвое - с 1,16 до 2,32 млн. Среди них учтены как те, кто получил образование на родине и приехал в Германию уже после окончания вуза, так и те, кто получил высшее образование уже в ФРГ. Число немецких выпускников вузов за этот же период выросло только на треть - до 10,1 млн человек.

Первое место по числу выпускников университетов и других высших учебных заведений, живущих в ФРГ, на 2017 год занимала Польша - количество высококвалифицированных специалистов с высшим образованием из этой страны на рынке Германии составило 235 тыс. человек. На втором месте - Россия (225 тыс. человек), на третьем - Румыния (118 тыс.). На четвертом месте Казахстан (104 тыс.). Высокие показатели в данном случае объясняются тем, что за последние десятилетия из этой страны в Германию переселилось большое число этнических немцев. Замыкает пятерку лидеров Украина (101 тыс.).

В первую десятку входят также Китай (82 тыс.), Сирия (78 тыс.), Турция (69 тыс.), Франция (60 тыс.) и Италия (58 тыс.). За ними следуют Индия (54 тыс.) и США (53 тыс.).

Почти 25% уроженцев других стран в Германии с высшим образованием - из бывшего СССР

Среди людей с высшим образованием, рожденных не на территории Германии, почти каждый четвертый является выходцем из постсоветских государств. Один из авторов исследования, Видо Гайс-Тёне (Wido Geis-Thöne), объясняет это тем, что "после падения железного занавеса в Германию приехало большое число мигрантов из стран бывшего Советского Союза, многие из которых обладали высшим образованием и высокой квалификацией".

А самой большой группой стран, выходцы из которой могут похвастать высшим образованием на немецком рынке труда, являются государства ЕС в совокупности. Данные исследования свидетельствуют о том, что в 2017 году 906 тысяч живущих в Германии выпускников вузов были родом из других стран Евросоюза. Это 39 процентов от общего числа высококвалифицированных специалистов в ФРГ, рожденных за границей. Впрочем, по словам Гайс-Тёне, в связи с демографическими изменениями в будущем поток высококвалифицированных мигрантов из стран ЕС сократится.

Как считают авторы исследования, Германии необходимо принять меры, способствующие в долгосрочной перспективе сохранению притока высококвалифицированных мигрантов. Они рекомендуют упростить условия трудовой миграции. Законопроект об иммиграции квалифицированных специалистов, утвержденный правительством ФРГ в декабре 2018 года, является "шагом в правильном направлении", говорит Видо Гайс-Тёне.

Еще один способ стимулировать приток высококвалифицированных мигрантов - это создание благоприятных условий в системе образования. "Нужно постараться увеличить число иностранных студентов в немецких вузах и дать им понять, что они могут остаться здесь надолго", - советует ученый.


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