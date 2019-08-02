Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией 32 2.08.2019, 19:30

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Об этом сообщил Румас.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам совещания диктатора с руководством Совмина, передает БелТА.

В числе рассматриваемых вопросов на совещании обсуждалось развитие отношений с Россией. По словам премьер-министра, Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий.

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - рассказал Сергей Румас.

Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить правителям.