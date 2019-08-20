Зеленский назначил своего представителя в новой Раде 20.08.2019, 9:04

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Владимир Зеленский

Для этого понадобились два президентских указа.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами переназначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде нового созыва.

Соответствующие документы опубликованы на сайте президента, сообщает nv.ua.

Указом № 601/2019 Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Верховной Раде.

При этом другим своим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента в новом парламенте по согласию.