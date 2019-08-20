Зеленский назначил своего представителя в новой Раде
- 20.08.2019, 9:04
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Для этого понадобились два президентских указа.
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами переназначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде нового созыва.
Соответствующие документы опубликованы на сайте президента, сообщает nv.ua.
Указом № 601/2019 Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Верховной Раде.
При этом другим своим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента в новом парламенте по согласию.