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«Ювентус» готов платить Неймару 37 миллионов евро в год

  • 20.08.2019, 9:55
«Ювентус» готов платить Неймару 37 миллионов евро в год
Неймар

Клуб включился в борьбу за форварда «ПСЖ».

"Ювентус" включился в борьбу за форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает pressball.by. Итальянский клуб готов платить бразильцу 37 миллионов евро, именно столько он получает во Франции. Туринцы намерены предложить 100 миллионов, а также нападающего Пауло Дибалу, которого оценивают в 80 миллионов. Также на Неймара претендуют "Барселона" и "Реал".

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.


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