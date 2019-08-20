Блогер: Идеологическая мишура не работает, пока работают Instagram и YouTube 20.08.2019, 15:48

Денис Блищ

Фото: tut.by

Поток людей с билетом в один конец только растет.

Непросто это — быть космополитом с белорусским паспортом, но жизнь научит и не такому. Я никогда не считал, сколько людей из моего окружения покинули страну. Думаю, речь идет не менее чем о 25%: дворовых друзей, одноклассников, университетских товарищей. Процесс этот продолжается и сейчас, хотя нам уже скоро по 40 лет, пишет блогер Денис Блищ.

Дядьки и тетьки со сложившейся жизнью здесь, в Беларуси, ставят на гринкарту, создают межгосударственные браки и с легкостью соглашаются на джоб офферы. Не, весь мир на чемоданах, спору нет — и это проблема в любом случае для любого государства, в меньшей или большей степени. Но у меня белорусский паспорт, и страна моя вот она, за окном высотки в Веснянке. Страна моя застряла в каком-то дремучем понимании отношений государства и гражданина — словно не произошли качественные изменения этих отношений, словно человек все так же для государства, а не государство для человека. Будем стимулировать предпринимательскую инициативу? Зачем, лучше построить еще семь заведомо убыточных заводов и нанять людей на копеечную зарплату. Дать свободу личности, профессионалу, будущему строителю экономики? Э, не, пусть сначала отслужит в армии или на крайний случай отработает распределение в планово ужасном месте. Предоставить выбор? Услышать альтернативную точку зрения? Перестать жонглировать законами и распоряжениями? Те 25% моих знакомых, что уже уехали в более удобные страны, просто не нашли себе места в этой системе координат. Куда мы вообще идем?

Один мой друг, эмигрировавший в Канаду прямиком с Ангарской, люто мечтал улететь из страны — хоть куда. Ему было здесь ментально очень тяжело, он не мог сжиться с отсутствием какой-либо политической альтернативы и зачатков гражданского общества. Без «гринки», без откровенно нелегальной эмиграции, его путь оказался сложнее многих, но в итоге все получилось. Идейные «уцекачы» были, есть и будут, и они (кто мог) уже не в Беларуси. Другое дело, когда из страны уезжают те, кого мало беспокоит общественно-политическое поле, но кто не находит себе места по разным причинам.

Я уверен, что в эмиграции сложено и намешано чего угодно, но немало места там занимает обычное бытовое, приземленное, как бы несущественное со стороны, но в итоге играющее важную роль. Обычный человек не строит сложных логических цепочек, размышляя о причинах отсутствия нужного ему лекарства в стране — он просто чувствует дискомфорт, досаду, злобу. Никто из нас не разматывает клубок причинно-следственных связей приведших к засранным сортирам в пригородных электричках, не ищет фундамент, на котором стоит решение запретить трогать памятник городовому. Да даже все это психически здоровый человек никак не фиксирует, принимая окружающую действительность как данность.

Но поток людей с билетом в один конец только растет. Я сейчас даже не говорю о тех, кто уезжает на заработки — таксовать, собирать клубнику и строить польские усадьбы. Чисто технически эти люди стране даже выгодны: привозят валюту, не требуют на время отсутствия приема у врача и подогрева воды.

Я говорю о тех, кто уезжает из страны, просто не принимая эти правила игры. Как никогда остро современный человек чувствует многообразие мира и потерю своих возможностей взять от этого мира все, что он способен дать. Современный человек не понимает, зачем он должен преодолевать какие-то препятствия на пути к нормальной еде, отдыху, медицине и образованию. И уж точно не понимает и не принимает, когда ответственные за это чиновники пытаются ему рассказать, будто так и надо.

Алло, не надо!

Бесполезно пускать пыль в глаза тому, кто видел что-то большее, чем Бешенковичи. Вся эта идеологическая мишура не работает, пока работает Instagram и YouTube. Даже в Совке люди соображали, как на самом деле за занавесом и страстно желали той занавесной жизни.

И что самое важное. Окей, мы строили сильное и процветающее государство для народа, но что-то пошло не так. Бывает, ошиблись, просчитались, залезли в долги. У всякого в своей жизни случалось подобное. Но что дальше? Не очевидно разве, что в заведомо бесперспективный процесс многие просто не хотят вписываться и потому уезжают туда, где общий вектор усилий кажется адекватным?

Как в принципе можно оценивать отток мозгов и падение рождаемости, если не как явный признак неверных решений? Почему эти решения продолжают приниматься? Типа вдруг они дадут другой эффект?

Не дадут.