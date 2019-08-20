Видеофакт: Парень из Бреста громит топором «Евроопт» 15 20.08.2019, 20:00

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Случай произошел 17 августа.

Несколько дней назад парень из Бреста ночью вломился в «Евроопт». Он разносил гипермаркет топором. Теперь Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, что происходило в магазине, передает kyky.org.

Случай произошел 17 августа. По данным СК, парню 18 лет. Он пришел в магазин пьяным. Двери гипермаркета были закрыты, поэтому брестчанин разбил стекло топором, который купил заранее. Он рубил товары, громил витрины, опрокидывал бутылки — досталось даже автомобилю. На видео можно заметить, как парень бродит по помещениям и пританцовывает.

Охрана «Евроопта» вызвала милицию. Силовики потребовали бросить топор и добровольно сдаться, но молодой человек двинулся с оружием на правоохранителей. Он успокоился только тогда, когда милиционеры стали стрелять в воздух. Парня задержали, на него завели уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до трех лет колонии.