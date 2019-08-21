Валерий Карбалевич: Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко 19 21.08.2019, 14:14

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Показательный разнос не может радикально изменить ситуацию.

О том, что готовится большое совещание относительно деятельности силовых структур, Лукашенко говорил еще зимой. Проводились проверки, работали комиссии. Но все почему-то откладывалось. Основаниями, которые ускорили проведение этого совещания, стали громкие скандалы, в частности, история главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который просидел в тюрьме четыре года и был дважды оправдан судом.

И вот 20 августа Лукашенко наконец провел обещанное совещание. И назвал его историческим. Похоже, что это действительно так. Кажется, никогда раньше Лукашенко так негативно не оценивала работу всех правоохранительных органов, как сейчас. Были разносы отдельных ведомств. Несколько чисток прошло в КГБ, на одном из совещаний в 2007 году Лукашенко даже назвал чекистов «пастухами». Резко критиковалась таможня за коррупционные скандалы, милиция. Но чтобы вот так огульно выносить приговор всем структурам - такого не было.

Следует отметить, что правоохранительные органы в Беларуси имеют особый статус. Как в любом недемократическом государстве, здесь роль силовых структур и прежде всего спецслужб - гипертрофированная. Они - центральный государственный институт, несущая конструкция правящего режима, важнейший инструмент удержания власти и контроля над обществом. Поэтому их функции в Беларуси намного шире, чем в демократических странах.

Любое авторитарное государство по своей природе полицейское. Силовые структуры получают полный карт-бланш на контроль над населением, не обращая внимания на закон и права человека. Что выливается в самоуправство, бесчинство, «правовой беспредел». Вынесем за скобки репрессии против политических оппонентов. Но сколько было скандалов, связанных с тем, что милиционеры, представители других структур, били людей, издевались над ним. Но Лукашенко, когда к нему доходило дело, почти всегда брал под защиту силовиков. Ведь от их лояльности зависит его господство.

Почему же теперь Лукашенко вдруг обрушился на них с резкой критикой?

Две причины. Во-первых, авторитарный лидер, давая карт-бланш силовым структурам, спецслужбам, попадает в системную ловушку. Получив право на полное игнорирование закона, вседозволенность, бесконтрольность, они неизбежно превращаются в закрытые касты, которые, вместо защиты режима, начинают обслуживать собственные корпоративные интересы, вести свою игру. На каком-то этапе ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко и угрожать стабильности режима. Вроде того, как в голливудских фильмах робот-полицейский восстает против своих создателей и начинает крушить все вокруг.

Во-вторых, эпоха интернета создает другую информационную ситуацию по сравнению с прошлым. Скандалы с произволом правоохранительных органов приобретают такой общественный резонанс, что начинают бить по репутации самого Лукашенко. Это особенно неприятно в период избирательных кампаний.

Поэтому Лукашенко и вынужден был пойти на такой разнос. Кстати, он подтвердил все те выводы, которые делали правозащитники, независимые СМИ. Например, о том, что правоохранители фальсифицируют дела по «наркотическим» статьям Уголовного кодекса. Помните, как официальные лица, государственные СМИ возмущались тем, что, мол, оппоненты сознательно разворачивают кампанию дискредитации милиции. Вот теперь Лукашенко доказал, кто на самом деле был прав.

Однако этот показательный разнос не может радикально изменить ситуацию. Ведь авторитарный режим и правовое государство - вещи несовместимые. Обратите внимание, Лукашенко вовсе не критиковал суды за то, что те почти не выносят оправдательных приговоров. Совсем наоборот. Вот его реплика: «У нас сложилась такая практика: судам, чтобы принять какое-то решение, надо куча доказательств и объемов каких-то фактов преступлений. Практика непригодная! Достаточно одного-полутора преступление, чтобы негодяя наказать».

Авторитарный режим может существовать только в виде полицейского государства. И никак иначе.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»