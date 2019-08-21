Ученые назвали главный признак высокого интеллекта 21.08.2019, 20:08

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Ученые из США провели интересное исследование.

Американские ученые провели исследование, в ходе которого определили главный признак высокого интеллекта, передает clutch.ua.

Так, выяснилось, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль указывают на высокий интеллект их обладателя.

В своем эксперименте ученые предложили шимпанзе сделать выбор: получить тарелку с самым большим количеством виноградин только при условии, что терпеливо дождутся, пока в посуде окажутся все по очереди опускавшиеся в нее ягоды, или тарелку, в которой уже был виноградины, но в самом минимальном количестве - четыре штуки.

Те животные, которые проявили силу воли для получения большого количества ягод, были и наиболее интеллектуально развитыми среди сородичей.