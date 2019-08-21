Стало известно, кто заменил Бессмертного на Минских переговорах
- 21.08.2019, 21:35
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21 августа прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы.
На заседании в среду, 21 августа, Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы вместо Романа Бессмертного представлял украинский дипломат Валерий Гребенюк.
Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.
Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.
Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Эту должность он занимал чуть больше месяца.
Сам Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ, так же как и о назначении. Он связал увольнение со своей публичной позицией относительно гибели украинских военных под Павлополем и проведения парада на День Независимости.
В Офисе президента в ответ на запрос об увольнении Бессмертного заявили, что сейчас формируют наиболее эффективную команду под руководством Леонида Кучмы.