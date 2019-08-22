Житель Ивацевичей: Брату с тяжелой ЧМТ несколько часов не оказывали помощь 4 22.08.2019, 16:08

1,176

Врачи все отрицают.

Утром 18 августа в больницу Ивацевичей доставили 26-летнего местного жителя Владимира. Со слов его брата Валерия, «с травмой головы криминального характера» (что это значит — уточним у него позже), пишет «Онлайнер». А дальше, по словам родственников потерпевшего, все пошло вообще наперекосяк: парень, которому требовалась срочная помощь, «несколько часов просто валялся на каталке в коридоре». У врачей, видимо, другая версия...

«Потеряли время»

По словам Валерия, брата привезли в приемное отделение в 7:00. Цитата из письма в редакцию: «Ему требовалась срочная медицинская помощь, однако по неизвестным причинам она оказана не была, на операцию его отправили только около 14:00, то есть 7 часов человек просто валялся на каталке в коридоре, а в это время гематома увеличивалась, что привело к необратимым повреждениям мозга». Валерий говорит, что в результате удара у брата образовалась огромная (200 миллилитров) гематома в правом полушарии.

— Но в Ивацевичах просто нет специалистов в области нейрохирургии и оборудования необходимого тоже нет, — Валерий возмущен, что в этой ситуации брата не отправили туда, где ему реально смогут помочь. — Мы просили срочно перевести его в более квалифицированное подразделение, но нам отказывали под разными предлогами. Тем временем 20 августа у брата начался отек мозга. Тогда под давлением родственников собрали консилиум и решили все же везти в Барановичи на операцию. Потом еще несколько часов ждали машину с аппаратом искусственной вентиляции легких. А время-то уходит... — переживает молодой человек.

У него куча вопросов:

— Почему операцию начали делать только спустя четыре часа? Почему человека без сознания бросили в коридоре? Почему им никто не занимался? Почему в конце концов четыре часа искали машину для транспортировки? Ведь в Ивацевичах нет оборудования ни для МРТ, ни для КТ. Мы умоляли двое суток: дайте нам его лечить нормально, дайте направление, и мы возьмем в аренду платный реанимобиль...

Валерий теперь звонит во все колокола, о произошедшем рассказывает эмоционально. Судя по обрывкам видео, которые он прислал нам, другие родные, прибывшие к Володе в больницу, тоже с трудом держали себя в руках.

«Криминальный характер»

Считаем важным упомянуть, как Владимир получил травму. Валерий говорит, что сам толком не знает подробностей, рассказывает сбивчиво:

— Вроде бы была драка в одном кафе, их компанию забрала милиция, доставили в РОВД. Потом, получается, отпустили... Они встретились уже в другом кафе, снова была драка. Здесь его ударили, и он, кажется, упал с лестницы, тогда и получил травму. Человек, который нанес удар, известен, он не отрицает, что это было... Там много непонятного. Я знаю только, что его привезли в больницу утром, а операцию сделали только в обед. Просто бросили.

Больница: все неправда

Звоним в Центральную районную больницу Ивацевичей. Здесь сразу поняли, о ком идет речь. Начмед Светлана Матиевская уже видела слитую в соцсети информацию об этом случае. Уверяет: там все от первого до последнего слова неправда. Как на самом деле разворачивались события?

— Пока мы не будем ничего комментировать, возможно, позже дадим опровержение, — сообщила Светлана Ивановна. — Пока могу только сказать, что с момента поступления мы сделали все возможное для спасения этого пациента.

Что с Владимиром?

— Мы ходили консультироваться к независимому врачу, и, с его слов, как я понял, гематома придавила сосуд, который снабжает кровью участок мозга. Также кровь пропитала мозговое вещество одного полушария и частично второго. И с этими последствиями уже ничего не поделать. Говорят, в лучшем случае ему грозит вегетативное состояние...

Валерий считает: если бы не потеряли время в Ивацевичах, этого могло не произойти. Но он не врач. Чтобы дать определенный ответ о причинах и следствии, нужно более основательное исследование.

Владимир остается в больнице Барановичей. Его состояние крайне тяжелое. Врачи посоветовали родным быть готовыми к самому плохому.