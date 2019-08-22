Содержание формальдегида в воздухе Пинска превысило норму в 2,5 раза 22.08.2019, 16:54

Повышенное содержание формальдегида зафиксировано и в других белорусских городах.

Повышенное содержание формальдегида было зафиксировано на прошлой неделе в воздухе нескольких белорусских городов. Об этом информирует Еврорадио со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

В Пинске 20 августа в 19:00 в районе улицы Центральной максимальная концентрация формальдегида превысила предельно допустимую норму в 2,5 раза. В районах улиц Завальная и Красноармейская норма два дня превышала допустимую в 1,9 раза (19 августа в 7:00 и 20 августа в 1:00).

В Орше превышение содержания формальдегида в воздухе фиксировалось на улице Пакгаузной. 15 августа превышение составило 1,6 раза, а 19-го — 1,4.

В Могилёве 19 августа в районе улицы Первомайской было зафиксировано кратковременное превышение формальдегида в 1,1 раза.