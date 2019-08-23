Крэйг Вудкрофт: Надо быть профессионалом и так же подходить к игре 23.08.2019, 11:14

Крэйг Вудкрофт

Хоккеистам «Динамо» надо это понять.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал крупное поражение от "Автомобилиста" (0:6) в матче Кубка ЛЖД:

- Я очень разочарован исходом матча, особенно, цифрами на табло. Наша вторая смена сразу же стала неудачной. Наши игроки были просто не готовы к матчу. Уже в тот момент мы отдали нити игры сопернику. Перед матчем мы говорили команде, что необходимо сократить число ошибок и придерживаться именно того стиля игры, который был определен тренерским штабом. Мы должны это делать на протяжении всех 60 минут.

Мы не можем позволить себе допускать ошибки. Каждая оплошность дает сопернику понять, что у нас есть недостатки в игровой дисциплине. И здесь не идет речь об индивидуальных навыках. Просто надо быть профессионалом и так же подходить к игре. Хоккеистам в нашей команде надо это понять. Ты допускаешь ошибки на льду, потому что ты не готов к своей смене. Ты не полностью погружаешься в противостояние и из-за этого не дорабатываешь — в результате мы получаем потери шайбы. Хорошие команды обязательно этим пользуются.

Сегодня мы трижды ошиблись в первом периоде и трижды были за это наказаны. Если убрать эти три ошибки, я думаю, что у нас были светлые моменты в игре. Конечно, хотелось бы оттолкнуться от позитива, но когда следующая пятерка, которая выходит на лед, не готова играть в защите, все идет насмарку. Мы позволяли соперникам свободно чувствовать себя возле наших ворот. Ни в коем случае нельзя допускать этого. Мы не суперопытная или чересчур мастеровитая команда. Необходимо в первую очередь отталкиваться от дисциплины, мы не должны давать свободно дышать нашим соперникам. Именно это позволит нам бороться за победу и минимизировать наши ошибки.

Еще раз скажу, что я очень разочарован результатом. Эта игра станет отличным уроком. Мы должны понимать, что в сентябре все наши недочеты будут стоить нам очков в турнирной таблице. Нам необходимо еще много работать над содержанием игры. В сезоне каждый из игроков в команде должен выполнять свою работу на льду все 60 минут. Никаких оправданий, никаких поисков причин в ком-то другом или в каких-либо обстоятельствах. Каждый человек в команде знает свою работу и обязанности, и мы должны их выполнять, — цитирует Вудкрофта hcdinamo.by.