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Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос

  • 23.08.2019, 12:05
Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос
Город Билефельд в Германии
Фото: Orangesmile

Заявки от участников могут быть поданы в виде изображения, видеоролика или текста.

Власти города Билефельд на севере Германии пообещали выплатить миллион евро любому, кто сможет неоспоримо доказать, что этого населенного пункта не существует. Заявки на участите в конкурсе могут подать все совершеннолетние немцы до 5 сентября 2019 года, пишет segodnya.ua.

Как выяснилось, история, лежащая в основе объявленного конкурса, началась 26 лет назад. В 1993 году студент по имени Ахим Хельд в системе обмена сообщениями Usenet написал: "Билефельд? Такого не существует". За эти годы шутка про город Билефельд стала в Германии мемом. В 2012 году этот "вопрос" в своем выступлении обыграла даже канцлер Ангела Меркель, присутствующая на одном из мероприятий в Билефельде. "Так что он существует", – заявила тогда она.


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