Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос
- 23.08.2019, 12:05
Заявки от участников могут быть поданы в виде изображения, видеоролика или текста.
Власти города Билефельд на севере Германии пообещали выплатить миллион евро любому, кто сможет неоспоримо доказать, что этого населенного пункта не существует. Заявки на участите в конкурсе могут подать все совершеннолетние немцы до 5 сентября 2019 года, пишет segodnya.ua.
Как выяснилось, история, лежащая в основе объявленного конкурса, началась 26 лет назад. В 1993 году студент по имени Ахим Хельд в системе обмена сообщениями Usenet написал: "Билефельд? Такого не существует". За эти годы шутка про город Билефельд стала в Германии мемом. В 2012 году этот "вопрос" в своем выступлении обыграла даже канцлер Ангела Меркель, присутствующая на одном из мероприятий в Билефельде. "Так что он существует", – заявила тогда она.
Es ist soweit- der Anfang vom Ende der #Bielefeld-Verschwörung ist eingeläutet. 👍🏻Für alle, die an der Behauptung "Bielefeld gibt es nicht" festhalten, gibt es als Anreiz, uns den ultimativen Beweis zu liefern 1️⃣ #Million Euro!!! 🤩— Bielefeld JETZT (@BielefeldJETZT) August 21, 2019
➡️ https://t.co/MxBpVjwwkN#bielefeldmillion pic.twitter.com/vQwlqjcyMI