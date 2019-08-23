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Автолюбитель придумал, как «подружить» дорожный сбор и техосмотр

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  • 23.08.2019, 14:59
  • 2,789
Автолюбитель придумал, как «подружить» дорожный сбор и техосмотр

Решение может лежать на поверхности.

Последний год интернет просто перенасыщен материалами про техосмотр. Каждый автор пытается донести свое видение вопроса, правительство со своей стороны все обещает и обещает, но воз, как говорится, и ныне там, а ситуация становится все хуже день ото дня. Ниже автолюбитель из Бреста описал свое виденье проблемы и пути решения, которые, как ему кажется, должны "сработать". Соображения автолюбителя публикует "Виртуальный Брест".

Почему автовладельцы не проходят ТО? Давайте рассмотрим данную ситуацию в виде задачи.

Дано:

Госпошлина, она же налог и т.д., которая привязана к процедуре прохождения ТО;

Автовладельцы, не проходящие ТО, количество которых растет;

Правительство, которое придумало все эти процедуры и уже который год не может заставить весь этот механизм действовать.

Вопрос:

Как заставить все это работать и сделать всем хорошо?

Ответ:

Почему до сих пор ничего толкового не придумано с этой проблемой? Это связано с тем, что наши чиновники борются не с причинами проблемы, а с ее следствием. Есть люди, не проходящие техосмотр, - давайте будем штрафовать их и показывать пугающую статистику, а почему эти люди не хотят платить деньги - никто не задумывается, и зря.

Решение, как мне кажется, лежит на поверхности.

Стоимость допуска должна быть доступной для людей. В данный момент цена реально завышена, и это основная причина, почему автовладельцы не хотят проходить ТО. Пока будет дорого - желающих увильнуть от уплаты будет очень много, и не важно, где и на сколько месяцев нужно будет уплачивать этот сбор.

Градация по весу никуда не годится. Смотрите сами. Есть два автомобиля одной марки, один - хэтчбек, второй - седан, мотор и комплектация в таких авто абсолютно одинаковы, разница лишь в максимальном весе: у хэтчбека - 1490 кг, у седана - 1510 кг. А теперь мне хочется задать вопрос тому человеку, который разрабатывал градацию оплаты по весу. Почему эти люди должны платить разный налог, причем тот, у кого немного тяжелее машина, должен платить в 2 раза больше? Может, проще сделать оплату, учитывающую объем двигателя, а не вес авто?

Также немаловажно, куда будут уходить эти деньги. Хотелось бы, чтобы они направлялись именно на ремонт местных дорог и по ним был реальный отчет за прошедший квартал или год в режиме онлайн на специальном ресурсе: сколько пришло средств, сколько направлено на ремонт и в какие организации. Думаю, это вполне справедливое требование. Я как автовладелец, заплативший за дороги, хотел бы видеть и понимать, куда и на что ушли мои денежки.

А теперь давайте посмотрим, в чем выиграют абсолютно все от того, если сделать данную пошлину в несколько раз меньше.

Все автовладельцы будут оплачивать госпошлину, в итоге денег поступит намного больше. Простой пример: если верить статистике, то на данный момент без "допуска" катается 70% авто в РБ. Понятное дело, что лучше все заплатят по половине, нежели 30% автовладельцев - полную стоимость.

Не нужно будет никаких камер фотофиксации ТО, "фильтров" и декад техосмотра, ведь на это тоже будут тратиться средства из бюджета страны. Людям проще будет отдать небольшие деньги и ездить спокойно, чем не платить сумму в 2-3 раза больше и передвигаться, избегая ГАИ, при этом уплачивая штрафы.

ГАИ сможет больше времени уделять действительно стоящим нарушениям ПДД, а не просто проверять документы. В стране куча автовладельцев, которые проезжают перекрестки на красный, нарушают правила парковки, - это просто кладезь для пополнения бюджета, а мы тут ТО проверяем.

Отпадет вопрос, когда и к чему привязывать или отвязывать дорожный налог, потому что, когда оплата будет производиться добросовестно, проблема исчезнет сама собой.

P.S. Также не стоит забывать, что в стоимости топлива уже заложен так называемый "дорожный налог", хотелось бы и по нему тоже видеть статистику, куда и зачем он уходит, сколько дорог отремонтировано из этой ниши бюджета.


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