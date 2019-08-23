Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США 23.08.2019, 19:02

КНР планирует обложить новыми пошлинами более чем 5000 наименований товаров общей стоимостью $75 миллиардов ежегодно.

Китай решил ввести дополнительные пошлины на товары из США. Об этом сообщило министерство коммерции в Пекине в пятницу, 23 августа, пишет «Немецкая волна».

КНР планирует обложить новыми пошлинами в размере от 5% до 10% более чем 5000 наименований товаров общей стоимостью 75 млрд долларов ежегодно, следует из сообщения. Введение новых пошлин пройдет в два этапа: с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. В правительстве КНР утверждают, что таким образом Пекин реагирует на намерения США повысить пошлины на китайские товары.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября 2019 года в США вступят в силу новые 10-процентные пошлины на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов. Однако после очередного раунда переговоров с Китаем глава Белого дома отложил введение повышенных пошлин на более чем половину категорий товаров до декабря, чтобы дать американцам возможность сделать покупки перед Рождеством.