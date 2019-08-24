Туск: На следующую встречу G7 лучше пригласить Украину, а не Россию 1 24.08.2019, 15:17

Дональд Туск

Президент ЕС ответил на предложение о возвращении РФ в Большую семерку.

Президент Европейского Совета Дональд Туск советует лидерам Большой семерки (G7) на следующую встречу пригласить в качестве гостя Украину, а не Россию.

Об этом он заявил во французском Биаррице перед началом встречи лидеров стран G7, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Когда речь идет о том, приглашать или нет Россию за стол, я бы хотел сказать следующее. Первое — причина, по которой Россия не была приглашена в 2014, все еще сохраняется. Более того, есть и свежая причина — недавняя провокация РФ в Азовском море», — сказал Туск.

Во-вторых, по его словам, Россию пригласили на Большую семерку в первый раз, потому, что «мы верили, что она будет развиваться по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека».

«Если среди нас есть кто-либо, кто может сказать с полной уверенностью, что Россия на этом пути, я буду пытаться убедить моих собеседников, что будет лучше пригласить Украину как гостя, конечно, на следующую встречу Большой семерки, чтобы услышать мнение нового президента (президента Украины Владимира Зеленского). Я говорил с ним два дня назад, и я знаю, что он был бы в этом заинтересован», — заявил Туск.

Он напомнил, что год назад в Канаде президент США Дональд Трамп предложил вновь пригласить Россию в Большую семерку, открыто заявив, что «аннексия Крыма Россией частично оправдана, и что мы должны принять этот факт».

«Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой», — подчеркнул президент Евросовета.