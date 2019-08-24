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Татьяна Северинец: Белорусская автокефальная церковь - очень хорошая идея

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  • 24.08.2019, 16:37
Татьяна Северинец: Белорусская автокефальная церковь - очень хорошая идея
Татьяна Северинец

Настоящая независимость неразрывно связана с идеей автокефалии.

В Чернигове 17-18 августа прошла конференция «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской православной автокефальной церкви». Более 100 участников приехали на форум из Беларуси, пишет «Витебская весна».

Участие в нем приняли и представители Белорусской христианской демократии из Витебска Татьяна Северинец и Ирина Захарова.

Как отметила Татьяна Северинец, настоящая белорусский независимость неразрывно связана с идеей белорусской автокефалии. Активистка считает, что конференция, которая состоялась в Чернигове, станет отправной точкой развития Белорусской автокефальной православной церкви.

По словам Татьяны, ячейки сторонников белорусской автокефалии уже возникли в нескольких областных и районных центрах.

- Думаю, что в Витебске мы также создадим ячейку и что найдется священник, который сумеет служить по-белорусски. Было бы желание! Я хочу этого, потому что после того как потеряла доверие к Русской православной церкви, не могла найти себя нигде, - говорит Татьяна. - Услышав об идее создания БАПЦ, решила, что должна быть с нею, - пояснила активистка БХД.

Татьяна рассказала, что в ее роду были православные священники, она сама была крещена как православная, поэтому не хочет что-то менять.

- Для меня автокефалия - очень хорошая идея, - подытоживает Татьяна.

«БАПЦ способна объединить людей»

Татьяна Северинец считает, что Белорусская автокефальная церковь способна объединить людей в том числе и на базе белорусского языка, который и вдохновляет, и чинит препятствия на пути «русского мира», чья идеология тесно связана с РПЦ, через что всякое доверие к ней теряется.


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