Жильцы дома в Гомеле столкнулись с нашествием неизвестных насекомых 3 25.08.2019, 16:27

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Иллюстрационное фото

Фото: euroradio.fm

Коммунальщики оставили жильцов наедине с нашествием насекомых.

Жильцы дома на улице Трудовой пять раз обращались в ЖЭУ по поводу проблем, вызванных сыростью в подвале, пишет gomel.today.

Живность в подъезде

Гомельчанка Анастасия обратилась в редакцию «Сильных новостей» и рассказала следующее:

— В нашем доме по Трудовой, 4, постоянно текут трубы в подвале. Видимо, в условиях повышенной влажности в подвальных помещениях расплодились какие-то насекомые. Затем эта живность стала перебираться в наш подъезд. Это произошло в начале лета. Стоит только открыть дверь квартиры, как мошки устремляются внутрь. Мы пять раз обращались в наше домоуправление, оставили два письменных заявления. Но до сих пор никакие меры не приняты. 14 августа я звонила на горячую линию горисполкома, мне посоветовали обратиться в КЖРУЭП «Центральный». А в «Центральном» снова направили в свое домоуправление. Замкнутый круг. 20 августа обращались в администрацию Центрального района. Там взяли наши контакты, но пока никто не перезвонил. Мы пробовали травить насекомых самостоятельно, с помощью дихлофоса. Но это не помогает – какое-то количество мушек умирает, но потом появляются новые полчища. Больше всего страдают от нашествий насекомых жильцы 1-го и 2-го этажа. Во многих семьях – маленькие дети, живут также домашние животные. Некоторые люди опасаются инфекций, которые могут распространять живущие в подвале насекомые.

На следующий день мы выехали на место. В подъезде пахнет сыростью, на стенках действительно сидят черные мушки с крылышками. Жильцы говорят, что еще вчера весь пол был усыпан умершими насекомыми, но сегодня их кто то подмел. В качестве доказательства предоставляют фотографии и видео. И предлагают спуститься в подвал.

Картофель, сваренный в отоплении

В подвале включают свет, и сразу видно – стены буквально облеплены насекомыми. Они тут повсюду.

— То же самое бывает в нашем подъезде вечером, когда эти твари вылезают наверх, - говорят жильцы.

В подвале царит сырость и стоит неприятный запах. Вскоре прямо под ногами появляется и его источник – темные лужи из протекающей трубы фекальной канализации. Сверху на эту жидкость положены доски – чтобы можно было ходить.

Отряхиваясь от паутины, мы возвращаемся на свет божий. Жительница дома Алла говорит, что труба протекает уже несколько лет, но все просьбы жильцов о ее ремонте остались без ответа.

— В подъезде периодически стоит вонь от протекающей канализации, - говорит Алла. – Но когда я пришла в домоуправление, мне сказали – а у нас рабочие уволились, некого пока послать.

Работники же коммунального сектора говорят, что в результате «оптимизации», а точнее – сокращения рабочих мест, обслуживаемый участок и нагрузка на одного рабочего значительно выросли.

Дома на улице Трудовой построены в 50-е годы прошлого века. Как говорят жители, полный капитальный ремонт тут не проводился. Несколько лет назад была выполнена термореновация, но до замены труб и сантехники дело не дошло. Жильцам предложили самим оплатить стоимость этих работ.

— Но у нас в подъезде половина квартир сдается в наем, - говорит жительница. – Арендаторам зачем платить за капремонт?

Анастасия рассказывает:

— Осенью, несколько лет назад, несколько семей в нашем подъезде закупили картошку и по обыкновению сложили ее в подвалы. А тут прорвало трубу с горячей водой. И мы остались без полопавшихся банок с закатками, зато – с вареным картофелем.

С помощью Интернета мы идентифицировали насекомых, беспокоящих жителей. Это – бабочницы обыкновенные, мелкие мушки размером в несколько миллиметров. Идеальная среда для их размножения – сырость. Их личинки развиваются в канализационных трубах, на постоянно влажных от конденсата стенах и в местах, где скапливается грязь. Питаются они различными органическими остатками. Бабочницы не кусают человека и не передают таким способом инфекционные заболевания. Но, разумеется, после контакта с содержимым бытовой канализации, где они живут, могут переносить различные микробы.

Жители дома на Трудовой надеются, что уполномоченные государственные службы примут меры как по очистке подвала и подъезда от насекомых, так и по ремонту протекающей канализационной трубы. Ведь именно это стало причиной появления насекомых. Если же заказывать дезинсекцию подвальных помещений самостоятельно, то эта «услуга» будет платной.

Когда «верстался номер», жильцы сообщили – в подъезде появились наконец работники из ЖЭУ-3. Пока, правда, речь не идет о ремонте или замене трубы, а только о санитарной уборке подвала. Но жители подъезда надеются, что в итоге коммунальные службы все же решат эти проблемы.