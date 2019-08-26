В сентябре между Брестом и Тересполем начнут ходить три поезда 26.08.2019, 21:40

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БелЖД опубликовала график.

В следующем месяце изменяется расписание движения поездов между городами Брест и Тересполь. Как сообщили в «Белорусской железной дороге», 2 сентября начнет ездить ежедневный поезд международных линий № 121/122 Брест – Тересполь – Брест, ранее отмененный из-за ремонта в Польше.

Поезд будет отправляться со станции Брест-Центральный в 13.00 и прибывать в Тересполь в 12.20 по местному времени. В обратном направлении поезд отправится из Тересполя в 13:51 и прибудет в Брест в 15.12.

Вместе с тем 1 сентября отменены поезда № 121/122, № 123/124 Брест-Тересполь—Брест, а также 2 сентября не будет ходить поезд № 119/120 Брест-Тересполь-Брест.

С 3 сентября между Брестом и Тересполь возобновится движение всех трех пар международных поездов: № 119/120, № 121/122 и № 123/124.